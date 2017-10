Japonés-británico gana Premio Nobel de Literatura 2017

El escritor japonés nacionalizado británico, Kazuo Ishiguro, se quedó este jueves con el galardón más importante de las letras mundiales: el Premio Nobel de Literatura 2017.El jurado destacó sus «novelas de gran fuerza emocional que han descubierto el abismo bajo nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo». Su obra más celebrada es Lo que queda del día (1989), su tercera novela, que ganó el premio Booker y en cuya adaptación cinematográfica Anthony Hopkins representó al mayordomo Stevens. También su libro Nunca me abadones (2005) fue llevado al cine, reportaron medios informativos internacionales.Las expectativas acerca del Premio Nobel de Literatura de 2017 eran muy altas este año tras otorgarle el mérito en 2016 al cantante estadounidense Bob Dylan, una decisión que generó mucha repercusión controversial.Para muchos analistas el premio a Dylan significó apartar el Nobel de la literatura y dejarse llevar por la masividad y el mercado.Ishiguro, de 62 años, nació en Nagasaki, Japón, pero a los seis años se trasladó a Londres. Su última obra fue El gigante enterrado, que salió en 2015 y el año pasado la editorial Anagrama la tradujo al español.Es un escritor de una gran integridad. No mira hacia un lado, ha desarrollado un universo estético propio, consideró Sara Danius, secretaria de la Academia Sueca. La literatura de Ishiguro aborda temas como la memoria, el tiempo o la autoilusión.«Es curiosa la visión del triunfo que tienen algunos. El éxito siempre es subjetivo, uno puede lograrlo cara a la galería y sentirse frustrado en su interior. Sin embargo, me gusta pensar que al final de cada historia comienza otra que puede ser mucho mejor», ha dicho Kazuo Ishiguro en una entrevista.