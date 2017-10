Paul Johnson: “Illinois debería liderar acercamiento comercial de EE.UU. a Cuba”

El director ejecutivo del Grupo de Trabajo Illinois-Cuba, Paul Johnson, considera hoy que el estado debería liderar la normalización de las relaciones comerciales con la isla pese a la postura del gobierno estadounidense.En declaraciones al portal Illinois News Network, Johnson expresó su preocupación de que la política se interponga en la apertura de otro mercado para los bienes de ese territorio norteamericano. Por eso, instó al estado a seguir adelante y encabezar la normalización del comercio con Cuba.“Tenemos que ser los líderes en este tema, porque obviamente el liderazgo que sale de Washington DC es pobre. No va en el interés de la mayoría de los estadounidenses. No es útil”, apuntó.Hace una semana el Departamento de Estado divulgó la retirada de más de la mitad de su personal de la embajada estadounidense en La Habana, como respuesta a incidentes de salud reportados por diplomáticos que trabajaban en la isla, sobre los cuales no hay resultados concluyentes.Tal medida estuvo acompañada por la decisión de suspender la emisión de visas en Cuba y publicar una alerta de viaje a los ciudadanos norteamericanos para que eviten visitar la isla.Solo cuatro días después, pese a admitir que se desconoce qué o quién ha provocado los síntomas aducidos por los funcionarios, la entidad federal anunció la expulsión de 15 diplomáticos de la embajada cubana en Washington.Numerosas voces han calificado tales pasos como apresurados, desproporcionados, y han llamado la atención sobre los intereses políticos detrás de ellos y el impacto negativo en el proceso de normalización de relaciones iniciado bajo la administración de Barack Obama (2009-2017).De acuerdo con Johnson, se debe traer a quien sea responsable de los reportados hechos ante la justicia, ‘pero también hay un olor a la política en todo esto’.A decir del directivo, retirar personal de ambas embajadas no ayuda a las relaciones o a las investigaciones en curso sobre este asunto.El titular del Grupo de Trabajo no cree que el gobierno cubano esté detrás del misterioso suceso, que Washington califica como ‘ataque’ aun sin conocer sus causas.Pero estimó que los movimientos de la administración de Donald Trump son un retroceso en los esfuerzos por mejorar la asociación económica no solo entre Estados Unidos y Cuba, sino también entre Illinois y la isla.Si vamos a eliminar otro mercado, otra opción para que nuestros agricultores estén exportando, eso sí afecta a los resultados de todo el mundo. Illinois necesita más mercados, no menos, manifestó.