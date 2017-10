Se aviva la polémica entre senador estadounidense y Donald Trump

El senador republicano Robert Corker afirmó hoy que la Casa Blanca se convirtió en un asilo de ancianos, como parte de un creciente diferendo entre el legislador por Tennessee y el presidente Donald Trump.Es una lástima que la Casa Blanca se haya convertido en un centro de cuidado para adultos mayores. Alguien obviamente se perdió su turno esta mañana, escribió Corker en su cuenta de la red social Twitter. Tales declaraciones sobrevinieron luego de que Trump cargó contra el senador en la misma plataforma, con varios mensajes en los cuales indicó que no respaldaba su reelección a la Cámara alta por carecer de agallas.El senador Bob Corker me rogó que lo respaldara para su reelección en Tennessee, dije 'No y él se retiró (dijo que no podía ganar sin mi aprobación) .También quería ser secretario de Estado, le dije No, Gracias. ÂíÉl también es en gran parte responsable del trato horrible con Irán!', escribió Trump.En otro de sus tuits, el jefe de Estado afirmó que Corker podría ser 'una voz negativa que se interponga en nuestra gran agenda' y 'no tenía las agallas para correr' como candidato durante las elecciones de medio término el año próximo.Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Corker anunció el mes pasado que no buscará la reelección en 2018. Fue el primer congresista en hacerlo y se ha vuelto cada vez más crítico con Trump. La semana pasada, el republicano por Tennessee manifestó que el secretario de Estado, Rex Tillerson, el secretario de Defensa, James Mattis, y el jefe de Gabinete, John Kelly, están protegiendo al país del caos, mientras, aseguró, 'hay otras personas en la administración que, a mi juicio, no lo hacen'.Añadió que los tres funcionarios 'trabajan bien juntos para asegurarse que las políticas que presentamos en todo el mundo sean sólidas y coherentes'... 'espero que se queden'.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, trató de atajar rápidamente estas declaraciones y aseguró que el presidente de Estados Unidos es 'el hombre que protege al mundo del caos'.Tiene un equipo increíble que lo ayuda a encabezar estos esfuerzos y tuvo tremendos logros en la escena internacional al trabajar con aliados y enfrentarse a enemigos, apuntó la vocera.