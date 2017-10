Hombre armado toma rehenes en el centro de Inglaterra

Un hombre con una escopeta recortada ha tomado este domingo varios rehenes en un complejo de ocio de Nuneaton, en el centro de Inglaterra, según el diario ‘The Independent’.La policía británica ha informado de que está afrontando un “incidente en curso” en el Bermuda Park, un parque de ocio de Nuneaton, y ha confirmado que no tiene ninguna relación con activides terroristas, avisando a la población de que evite la zona. La policía de Warwickshire, en el centro de Inglaterra, no ha dado más detalles en su cuenta de Twitter, pero no ha desmentido informaciones difundidas por las redes sociales que sugieren que un hombre armado ha tomado rehenes en el complejo, que incluye un cine, un gimnasio, una bolera y varios restaurantes.Imágenes en Twitter han mostrado varios coches de policía cerca del complejo y medios locales han informado de que las calles que desembocan en la zona han sido cerradas. El ‘Coventry Telegraph’ ha informado que un helicóptero ambulancia ha aterrizado en la zona y se ha unido a otras tres ambulancias.