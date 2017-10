Aduana cubana esclarece sobre la importación de cocina y hornos

En la actualidad existen en el mercado internacional variedad de hornos y cocinas los cuales, ademas de poseer hornillas de gas, presentan hornillas, resistencias u otros aditamentos electricos para la cocción.La Resolución No. 143, de mayo del 2013, del Jefe de la Aduana General de la República, establece los tipos de cocina y hornos eléctricos cuya importación no comercial está autorizada por parte de las personas naturales, dentro de los cuales no se encuentran aquellas que utilicen resistencias electricas para su funcionamiento. Teniendo en cuenta lo anterior y con la finalidad de evitar molestias innecesarias a las personas que pretendan realizar este tipo de importación, la Aduana General de la República reafirma que solo se permitirá la importación con carácter no comercial de las cocinas y hornillas eléctricas denominadas vitrocerámicas de inducción y un consumo que no exceda 1500 Watt por foco y de los hornos eléctricos denominados microonda cuyo consumo eléctrico no exceda 2000 Watt, por lo que la importación de las cocinas y hornos del tipo a que se refiere el primer párrafo, no está permitida.