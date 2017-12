Trump vuelve a la carga contra CNN y ABC News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este sábado sus ataques contra las cadenas de televisión CNN y ABC News, tras criticarlas en un mitin al estilo de campaña celebrado en Pensacola, Florida, por dos errores que cometieron recientemente.‘Noticias falsas’ CNN cometió un error atroz e intencional ayer. Fueron atrapados con las manos en la masa, como el solitario Brian Ross en ABC News (quien debería ser despedido de inmediato por su ‘error’). Mire para ver si @CNN despide a los responsables, ¿o fue simplemente incompetencia?, escribió en Twitter. En otro mensaje en la red social el jefe de la Casa Blanca recordó que el lema del primero de esos medios es CNN, el nombre más confiable en noticias. ‘Todo el mundo sabe que esto no es cierto, que esto podría ser, de hecho, un fraude para el público estadounidense’, señaló Trump.Hay muchos medios que son mucho más confiables que CNN de ‘noticias falsas’. ÂíSu lema debería ser CNN, el nombre menos confiable en noticias, agregó en ese tuit.El gobernante republicano, quien desde su etapa como candidato presidencial ha tenido una relación convulsa con las organizaciones periodísticas y ha atacado a muchas de ellas por lo que él considera una cobertura parcializada de su administración, pareció encontrar nuevos motivos en dos errores de esas televisoras.CNN publicó ayer que el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., y otras figuras de su equipo recibieron un correo electrónico con fecha del 4 de septiembre de 2016 en el cual se les ofreció acceso a documentos hackeados y publicados por WikiLeaks sobre el Comité Nacional Demócrata (DNC).Sin embargo, el diario The Washington Post precisó luego que la fecha de ese email no fue la señalada por CNN, sino que correspondía a 10 días después, el 14 de septiembre.El problema con esa diferencia de tiempos es que WikiLeaks publicó los correos electrónicos del DNC el 13 de septiembre, por lo cual la campaña del entonces candidato republicano solo tuvo acceso a ellos cuando los emails ya estaban disponibles públicamente.Si la fecha hubiera sido la referida inicialmente por CNN, habría significado un escándalo potencial el hecho de que el equipo de Trump hubiera tenido conocimiento de esos emails de antemano.‘¿Vieron todas las correcciones que los medios han estado haciendo? CNN debería haberse disculpado por los últimos dos años’, manifestó anoche el gobernante en Pensacola.Por su parte, ABC News suspendió a su periodista Brian Ross la semana pasada, luego de que este difundiera que el mandatario ordenó a su exconsejero Michael Flynn sostener contactos con funcionarios rusos durante la carrera electoral.La televisora realizó luego una rectificación de esa noticia, al decir que la información correspondía a la etapa de transición, cuando ya Trump había sido electo; y además reconoció una falta de revisión adecuada.Todos, busquen un abogado y demanden a ABC News, expresó el jefe de la Casa Blanca en Florida entre vítores de sus seguidores.