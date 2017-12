Filme cubano aspira a premio Coral en largometraje

Como parte de la 39 edición del Festival de Cine de La Habana, la sala Charles Chaplin, de esta capital, proyectará hoy el filme cubano Sergio y Serguei, del director Ernesto Daranas, que compite en el apartado de largometraje.Sin ser una película de ciencia ficción, la cinta, que compite por el Coral junto con Los Buenos demonios, de Gerardo Chijona, recrea de la manera más verosímil posible el espacio inmediato a la órbita terrestre. Esto incluye un cameo de la Luna; el exterior e interior de la desaparecida estación espacial Mir (1986-2001) y las condiciones de vida de su ocupante ruso.La obra narra la amistad que establece el astronauta con Sergio, un radioaficionado cubano, y la perenne comunicación de ambos.El director Daranas reestructura y adapta la cinta a sus propósitos dramatúrgicos; apuesta más por el contenido simbólico del personaje Serguei, que por la singularidad de la anécdota.Se trata de una historia verídica referida a un personaje real: el ingeniero mecánico y cosmonauta Serguéi Konstantínovich Krikaliov, quien ostenta el record de más tiempo pasado en el espacio y estableció su primer gran período de estancia en la Mir entre 1991 y 1992.En palabras del actor y productor ejecutivo del filme, el estadounidense Ron Perlman, la historia en sí misma es muy esperanzadora.Trata de cómo tres hombres de ideologías completamente diferentes trascienden, todo eso por su bien mutuo y el de la humanidad, y sin pretender hacer historia, terminan haciéndola, refirió el cineasta.Sergio y Serguéi se une así a varias cintas significativas, como Apollo 13 (Ron Howard, 1995); y Gravity (Alfonso Cuarón, 2013) en la proposición de un cine, efectivamente de ficción, pero adscrito al realismo y no a la ciencia ficción.El cosmonauta ruso está interpretado por Héctor Noas (Los dioses rotos), también de Ernesto Daranas, del año 2008; el personaje de Sergio lo desarrolla Tomás Cao, (Conducta), de 2014, igualmente dirigida por Daranas; además de la figura de Ron Perlman, ganador del Globo de Oro por la serie de televisión Beauty and the Beast.El 39 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano se extenderá hasta el próximo 18 de diciembre en varias salas de la capital cubana.