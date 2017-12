Cuba defiende rol de financiamiento público ante cambio climático

La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, Elba Rosa Pérez, defendió este martes la importancia del financiamiento público en la lucha contra el cambio climático, al participar en la cumbre internacional One Planet celebrada en Francia.En declaraciones a Prensa Latina, la titular explicó que la nación caribeña considera clave elevar el financiamiento para enfrentar los problemas ambientales en el planeta, y las fuentes públicas son fundamentales en este sentido. 'Teniendo en cuenta la experiencia de Cuba, aseguramos que no es desacertado ni exagerado reconocer que la financiación requerida por los países en desarrollo debe ser considerada en montos de miles de millones de dólares anuales', sostuvo.De acuerdo con la Ministra, 'si bien se movilizan esfuerzos a nivel global para que distintas fuentes contribuyan a las finanzas para el clima, no podemos sobredimensionar el papel de los flujos privados, pues son muy inestables y volátiles'.En consecuencia, agregó, el financiamiento público debe seguir siendo el prioritario, ya sea a través de mecanismo globales o bilaterales, con la cooperación norte-sur, la sur-sur y la triangular.'En este empeño debemos contribuir todos. Cuba ha decidido ampliar su cooperación con los países miembros del Caricom (Comunidad del Caribe) en el enfrentamiento al cambio climático', puntualizó.Sin embargo, teniendo en cuenta que los montos comprometidos para los fondos multilaterales son todavía extremadamente limitados, 'nos preguntamos cómo incrementarlos', demandó.Al respecto, subrayó que parte de la respuesta está en los gastos armamentistas: 'no se debe continuar destinando miles de millones de dólares a la carrera armamentista en el mundo, en lugar de aportarlos a la solución mundial de los problemas medioambientales'.De acuerdo con la titular, si tan solo se destinara un uno por ciento de los gastos armamentistas del 2016 al Fondo verde del clima, se dispondría de más de 12 mil millones de dólares, lo que significaría duplicar la cantidad actual comprometida.También abogó por asegurar que los fondos existentes no introduzcan nuevas trabas y requisitos para el acceso al financiamiento, como la categorización de los países por el nivel de renta, pues 'todos somos países en desarrollo, lo cual constituye nuestra mayor vulnerabilidad'.La ministra encabeza la delegación cubana asistente al evento y resaltó que el país fue uno de los alrededor de 100 estados invitados a One Planet, precisamente por la contribución de La Habana en las negociaciones para lograr el Acuerdo de París.Desde la firma de ese pacto hace dos años, argumentó, 'en el país hemos avanzado mucho con iniciativas concretas como aprobar un Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, denominado Tarea Vida, y trazarnos la meta de llegar a un 24 por ciento de uso de energía renovable para 2030'.De acuerdo con la representante cubana, 'el nombre de esta cumbre es muy importante: Un Planeta. Eso muestra que no tenemos un plan B, solo hay un planeta, y es responsabilidad de las generaciones actuales trabajar para legar un planeta limpio a las generaciones futuras'.