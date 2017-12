Avanza marcha en Buenos Aires, comienzan a registrarse incidentes

Balazos de gomas de un lado, piedras, palos y bombas de estruendos de otro, se vive otra jornada de tensión hoy en el Congreso argentino mientras avanza una marcha sobre la avenida de Mayo hasta ese lugar contra la reforma previsional.Un pequeño grupo reducido infiltrado irrumpió en la Plaza de los dos Congreso, donde se concentra la manifestación, lanzando enormes piedras a los efectivos policiales, y lograron derribar una valla por uno de los costados, provocando incidentes. En medio de la tensión que se registra, otros manifestantes subrayaron que ellos son trabajadores y que no hacen eso, son grupos funcionales que hacen esto a propósito, dicen, para desvirtuar la marcha.En tanto veteranos de la guerra de las Malvinas presentes en la concentración levantaban sus brazos en señal de paz y pidiendo tranquilidad pero la situación comenzó a tensarse.Del otro lado del vallado se encuentran cientos de efectivos de la infantería y de la policía de la ciudad, que bordean en un cordón humano el Congreso por unas dos cuadras, donde en breve comenzará a discutirse en la cámara de Diputados la polémica reforma impulsada por el oficialismo, que el jueves terminó en un episodio similar y la sesión tuvo que ser levantada.La movilización comenzó desde las ocho de la mañana en lugares claves de la ciudad en tanto siguen movilizándose por la avenida de Mayo grupos sindicales y varios sectores con arengas como 'Unidad de los trabajadores, el que no le gusta se jode', 'no toquen a los jubilados'.