Expertos de ONU condenan represión contra manifestantes en Honduras

Expertos de Naciones Unidas condenaron hoy el asesinato de al menos 12 manifestantes en Honduras y la detención de otros cientos que protestaban indignados por la suspensión del conteo de votos de las recientes elecciones presidenciales.Los relatores especiales de ONU David Kaye, Michel Forst y Edison Lanza, presentaron un informe en Ginebra, Suiza, sobre la situación de crisis en el país latinoamericano e instaron al gobierno de Tegucigalpa a respetar los derechos humanos y la vida de los hondureños. Declarar el estado de emergencia no autoriza, bajo ninguna circunstancia, la derogación del derecho a la vida y a la integridad personal, alertó el grupo de expertos.Las protestas callejeras y los disturbios no son situaciones excepcionales que justifiquen una suspensión de los derechos fundamentales. Por el contrario, en una democracia el debate público y las manifestaciones políticas deberían tener la máxima protección posible, incluso en situaciones de agitación y emergencia, señalaron.'Estamos alarmados por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para dispersar las protestas, lo cual ha provocado la muerte de al menos 12 manifestantes y dejó decenas de heridos'.Cientos de personas fueron detenidas, muchas de ellas han sido trasladadas a instalaciones militares donde son brutalmente golpeadas, torturadas y sometidas a otras formas de maltrato, denunciaron.Los relatores también expresaron preocupación por los ataques y arrestos de periodistas durante la cobertura de las protestas.'Antes, durante y después de los concursos electorales, la difusión de información pública de manera oportuna, proactiva y confiable es una garantía indispensable de los sistemas democráticos', concluyeron.Recientemente, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, manifestó alarma por los incidentes violentos ocurridos en Honduras después de las elecciones presidenciales.El diplomático portugués llamó a los líderes políticos del país, y en particular a los candidatos presidenciales, a ejercer su liderazgo con responsabilidad en un momento crucial. También los alentó a resolver sus diferencias a través del diálogo y dentro de los mecanismos establecidos por la Ley Electoral.Tras las irregularidades en los comicios presidenciales del 26 de noviembre, miles de hondureños salieron a las calles a expresar su rechazo, pero la policía reprimió brutalmente los manifestaciones.Poco después, el Gobierno de Tegucigalpa declaró el estado de emergencia y suspendió los derechos fundamentales.