«No retrocederemos, ni nos paralizaremos», dijo Raúl Castro ante el Parlamento cubano

Elecciones generales en Cuba

Situación económica del país

Política exterior

El año 2018 y las elecciones

El Presidente de los Consejos de Estado y Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz enumeró en su intervención ante el Parlamento cubano las principales afectaciones del huracán Irma en Cuba. En apenas 20 días, dijo, se restableció el suministro de luz y agua a la población, y agregó las maneras en que la población contribuyó en los trabajos por la recuperación del país tras el paso devastador del fenómeno meteorológico.Igualmente, se recuperaron con rapidez las instalaciones turísticas de manera que pudieran estar listas para cuando empezara la temporada alta del turismo. «Nadie quedó desamparado», señaló con respecto a los afectados en las comunidades más impactadas por el ciclón. Su recuperación se mantiene como una de las prioridades de la economía nacional, apuntó.Igualmente reconoció la labor desempeñada por las regiones estratégicas, los Consejos de Defensa, y las organizaciones de masas, las cuales hicieron uso de las lecciones aprendidas durante los años pasados y del sistemático perfeccionamiento del Sistema de Defensa Nacional, preparado para enfrentar eventos provenientes de la naturaleza o de cualquier otra índole.Sirva esta oportunidad para reiterar en nombre del pueblo cubano, los apoyos llegados desde muchas partes del planeta, por parte de los gobiernos, los movimientos de solidaridad y los amigos de Cuba, resaltó el General de Ejército.Acerca del proceso eleccionario cubano, destacó la realización exitosa de la primera fase donde una vez más nuestro pueblo asistió masivamente a ejercer su derecho al voto, en una cifra similar a la del anterior proceso. La calidad del sufragio fue superior, señaló con relación a las elecciones del 2015, pues esta vez se alcanzó una cifra mayor de boletas válidas.El proceso se caracterizó por una mayor organización y cohesión del trabajo de las comisiones electorales, las organizaciones y la ciudadanía, refirió Raúl, quien además explicó que lo sucedido constituyó una demostración de la confianza del pueblo en la revolución socialista, lo cual también ocurrirá durante la siguiente etapa que próximamente se celebrará.Durante su intervención el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros volvió a retomar las causas de la extensión en el mandato de la actual Asamblea Nacional, pues en virtud de las serias afectaciones del huracán Irma «nos vimos obligados a modificar las fechas previstas para la elección de los delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular».Por eso, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República, se acordó extender el plazo para la asunción del nuevo parlamento para el 19 de abril, coincidiendo con la victoria de Playa Girón, destacó.Raúl explicó durante su intervención que en las comisiones los diputados habían sido informados ampliamente sobre la situación económica del país. Recordó que, al intervenir el año pasado en la Asamblea, alertó que persistirían las situaciones financieras y retos, pero que podíamos lograr un crecimiento moderado del PIB en el entorno del 2%. Como fue explicado, el PIB conservó su signo positivo al registrar un crecimiento del 1,6%, un resultado que aunque no nos satisface ha sido logrado en un contexto financiero difícil, dijo Raúl.Asimismo explicó que no pueden soslayarse los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, que no solo sigue en pie desde hace 56 años sino que se refuerza con la nueva administración.Sobre el turismo, señaló la importancia de que se impondrá un nuevo récord de visitantes internacionales, y de los incrementos positivos en los sectores del transporte, la agricultura y las comunicaciones.En medio de las tensiones financieras, -comentó- se garantizó la estabilidad de los servicios sociales y el equilibrio interno del país, con mayores ofertas en la red de abastecimientos minoristas que aunque aún insuficientes permiten mejorar la calidad de vida de la población.El próximo año, dijo, será también complicado para las finanzas externas de la nación. Sin embargo, se mantendrá el propósito de seguir incrementando gradualmente la credibilidad internacional de nuestra economía.El presidente cubano aprovechó la oportunidad para ratificar a nuestros acreedores la voluntad de cumplir los compromisos pendientes y agradeció el apoyo y comprensión ante las dificultades transitorias que afronta la nación.El General de Ejército también explicó como en las comisiones de la Asamblea se valoró con espíritu crítico el comportamiento de la implementación de las políticas aprobadas a partir de las experiencias obtenidas.«Se perfeccionan las formas de gestión no estatales, dígase el trabajo por cuenta propia y el experimento de las cooperativas no agropecuarias. No renunciamos al despliegue y desarrollo de las formas de gestión no estatales. No retrocederemos, ni nos paralizaremos, pero hay que garantizar el respeto a la ley y a la política vigente. En otras palabras: debemos garantizar que los cambios en esta esfera se implementen bien, y que se ajusten al camino escogido».A propósito de las nuevas normas jurídicas para el sistema empresarial, valoró que significan un paso más en el incremento de la eficiencia y en el otorgamiento de mayor autonomía a las empresas.Y, sobre otros temas de la economía, agregó que se ha intensificado el trabajo con una mayor integralidad y alcance, de forma que seamos capaces de superar las deformaciones existentes en cuanto a subsidios, precios, tarifas minoristas y mayoristas, el salario y el sector estatal de la economía.Nadie puede calcular, ni el más sabio de los sabios, el elevado costo que ha significado para el sector estatal la dualidad monetaria y cambiaria, que favorece la persistencia de la pirámide invertida, razón por la cual no todos los ciudadanos aptos se sienten estimulados a trabajar legalmente ni se sienten inspirados a ocupar cargos y emigran al sector no estatal. Debo reconocer que estos cambios nos han tomado demasiado tiempo, y no se puede retrasar más su solución, apuntó.Al igual que en otras ocasiones, el General de Ejército realizó un balance de los principales temas de la política exterior.Destacó que hemos sido testigos de un serio y gradual deterioro de las relaciones con Estados Unidos, un deterioro del cual nuestro país no ha sido culpable. La situación actual es fruto de la aplicación de medidas injustificadas del gobierno de Estados Unidos, las cuales impactan sobre el pueblo y las familias, e incluso sobre los estadounidenses.No debemos olvidar que la política adoptada por el nuevo gobierno de Estados Unidos tiene la oposición del pueblo de Estados Unidos y la comunidad internacional, que depositó su voto de manera casi unánime a favor de la resolución presentada por nuestro país en la ONU sobre la necesidad de que se ponga fin al bloqueo que el pueblo cubano sufre desde hace más de 56 años, agregó.Las medidas aplicadas por Estados Unidos en los últimos meses no solo hacen retroceder el proceso empezado por ambos países de manera soberana, sino que ha profundizado la tensión. Ahora, señaló, Estados Unidos acude nuevamente a la fabricación artificial de pretextos que llevan a políticas fracasadas.Raúl reiteró nuevamente que Cuba no tiene responsabilidad ninguna en los incidentes relacionados con los diplomáticos extranjeros supuestamente afectados. Hasta ahora no han encontrado ni la más mínima evidencia de las situaciones de salud descritas, puntualizó.Por nuestra parte hemos hecho esfuerzos y continuaremos trabajando para preservar en la medida de lo posible los espacios de concertación establecidos en los últimos años, y Cuba tiene la voluntad de seguir negociando los asuntos bilaterales pendientes con Estados Unidos sobre la base de la igualdad, la soberanía y el respeto, destacó el mandatario.«La revolución cubana ha resistido los embates de diferentes administraciones de los Estados Unidos. Y aquí estamos, y estaremos, libres, soberanos e independientes», expresó.Raúl expresó, además, la solidaridad del pueblo cubano con Venezuela, la senadora Cristina Fernández de Kirchner y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.En este escenario cada vez más complejo, los países de América Latina y el Caribe tenemos el deber de avanzar hacia la integración política y económica de nuestra América. Trabajar por la unidad dentro de la diversidad es una necesidad impostergable, reiteró y recordó lo sucedido durante la VI Cumbre Caricom-Cuba.«Considero necesario dedicar unas palabras a Palestina», dijo el presidente y ratificó el profundo rechazo a la decisión de Estados Unidos con respecto a Jerusalén, lo que constituye una violación del derecho internacional, y fue ampliamente rechazado por la comunidad internacional pues agrava la situación en cuanto a los diálogos de paz entre Israel y Palestina.El General de Ejército concluyó su discurso con un cálido saludo al pueblo cubano ante el advenimiento de un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución, no sin antes pronunciar unas palabras sobre lo que acontencerá en el 2018:«Finalmente, compañeras y compañeros, deseo ratificar lo ya expresado por mí en el 6to y 7mo congreso del PCC acerca de la conveniencia de limitar a dos términos de 5 años el ejercicio de los principales cargos de la nación. En consecuencia, cuando la Asamblea Nacional se constituya el 19 de abril habrá concluido mi segundo y último mandato al frente del estado y el gobierno, y Cuba tendrá un nuevo presidente».