Flagrante violación a la Carta de la ONU y al derecho internacional

«Cuba llama al Consejo de Seguridad a adoptar las decisiones necesarias y a exigir a Israel el fin inmediato de la ocupación de los territorios palestinos, de sus políticas agresivas y de sus prácticas colonizadoras»Este jueves, en una sesión extraordinaria, la Asamblea General de la ONU votó una resolución contra la medida del mandatario norteamericano de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El proyecto recibió el apoyo de 128 países, nueve en contra y 35 abstenciones, mientras 21 no se presentaron. Solo Guatemala, Honduras, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Togo, Israel y Estados Unidos votaron en contra; mientras otras pequeñas naciones también se abstuvieron, en buena medida al tener en cuenta las amenazas expresadas por la embajadora Nikki Haley.«Una flagrante violación a la Carta de Naciones Unidas y al derecho internacional», así definió la representante permanente de Cuba ante la ONU, Anayansi Rodríguez, las medidas unilaterales tomadas por el Gobierno de Estados Unidos respecto a Jerusalén.La postura de Cuba en ese sentido es firme y fue expresada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Isla cuando manifestó su profunda preocupación y condena a la declaración por parte del presidente de EE. UU. de nombrar a Jerusalén como la capital de Israel, recalcó la embajadora.Además, la intención de Washington de cambiar el estatuto histórico sobre Jerusalén vulnera los derechos del pueblo palestino y de todas las naciones islámicas, consideró Rodríguez.Asimismo, agregó que esta medida puede aumentar las tensiones en la región e impedir cualquier esfuerzo encaminado a reanudar las conversaciones de paz entre Israel y Palestina.«Cuba llama al Consejo de Seguridad a adoptar las decisiones necesarias y a exigir a Israel el fin inmediato de la ocupación de los territorios palestinos, de sus políticas agresivas y de sus prácticas colonizadoras», ratificó la embajadora.Del mismo modo, apoyó una solución duradera para el conflicto palestino-israelí sobre la base del establecimiento de los dos estados, con Jerusalén como capital compartida y las fronteras previstas en 1967.«Nuestro país respalda la reciente declaración del Movimiento de Países No Alineados y está a favor del proyecto de resolución propuesto a la Asamblea General» de este organismo internacional, el cual rechaza la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, acotó Rodríguez.Por otra parte, la representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que recordarían lo ocurrido en la Asamblea General cuando cualquier gobierno acudiera a Washington para pedir ayuda o financiamiento.El embajador de Palestina en Malasia, Anwar Al Agha, de acuerdo con Prensa Latina, expresó este jueves que los musulmanes de todo el mundo no permitirán que la ciudad sagrada de Jerusalén caiga en manos de Israel.Durante su presencia en el Foro Especial para salvar Jerusalén, realizado en el área de la oración Masjid Putra, en Putrajaya, la capital administrativa de Malasia, a 36 kilómetros al sur de Kuala Lumpur, manifestó su agradecimiento al gobierno malayo por su apoyo a esta causa.Agradeció especialmente al primer ministro Datuk Seri Najib Razak y a su adjunto, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, «tan comprometidos y siempre dispuestos a encontrar una manera de asegurar que la ciudad santa musulmana pertenezca siempre a los musulmanes».El presidente libanés, Michel Aoun, saludó también el rechazo emitido por la Asamblea General de la ONU contra la decisión de Estados Unidos de oficializar a la Jerusalén palestina capital de Israel. Es un triunfo para la causa palestina, resumió Aoun.