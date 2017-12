Voto contra el bloqueo de EE.UU. a Cuba en versos de Nubia Kai

La escritora estadounidense Nubia Kai estuvo entre quienes presenciaron el pasado 1 de noviembre el momento en que 191 naciones reiteraron en la ONU la condena al bloqueo que Estados Unidos sigue manteniendo hoy contra Cuba.La poeta y novelista, junto con miembros de organizaciones solidarias con la isla, quiso ser testigo ese día en la sede del organismo internacional del proceso de votación contra el cerco de más de 55 años. De lo vivido en esa jornada nació un poema que lleva como título el nombre del proyecto de resolución que cada año desde 1992 el país caribeño presenta en ese foro: Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.'El Debate', 'Posición de Estados Unidos/Oposición' y el 'El voto' son las partes en la que está dividida esta obra, surgida de un momento en el que, según manifestó Kai a Prensa Latina, se quedó impresionada del modo en que los otros países hablaron sobre la nación antillana. Comentaron sobre las cosas que Cuba ha hecho en el mundo a favor de las personas que luchan por su independencia y autodeterminación, expresó la escritora, a quien también la impactaron los términos en los que se denunció la postura de Estados Unidos.Kai lamentó la posición de la embajadora norteamericana ante la ONU, Nikki Haley, cuya conducta calificó de agresiva e irrespetuosa al defender el bloqueo, calificado por la autora como 'una violación de la ley internacional, inhumano y un genocidio'.'Ve al colibrí/ el ave más pequeña/ la rana más pequeña/ la polilla más pequeña, ser gigantes hoy/ en palabra y hecho (...) Cuba sí, bloqueo no./ Ya ha sucedido', expresa un fragmento del poema de Kai, quien ha estado dos veces en la mayor de las Antillas y desea regresar el próximo año.En otra parte del texto pone voz a la postura norteamericana, que calificó como arrogante: 'Esta es la vigésimo sexta ocasión que ellos nos traen/ ante esta colonia de naciones/ a escuchar a las otras personas oscuras/ gimotear con ellos sobre nuestras sanciones'.De acuerdo con los versos de Kai, el Estados Unidos desafiado por la comunidad internacional agrega: 'Sí, estoy intoxicado/ con la sed de poder del conquistador./ Lo hago porque puedo'.La autora también refleja el resultado de la votación en la Asamblea General: '191 a favor de la resolución/dos en contra/ No hay sorpresa (...) el destino manifiesto está de regreso en el menú/ de pulpos codiciosos'.'Vemos, escuchamos/los ritmos abwe de las cuerdas de tu alma/ en los implacables bosques de guerrillas/ cuyos fantasmas tocan sus rostros/ en una danza de redención de santería', canta a la mayor de las Antillas.'La verdadera realeza de los trabajadores/ cada uno reina y rey de la tierra,/ la seducción del guaguancó del mar y el cielo,/ el espacio de juego de una batalla política/ que no podían ganar/ condenado 191 veces/ ante el pelotón de fusilamiento internacional de las palabras', resaltó la creadora sobre la decisión en la ONU.