Presidió Raúl Castro homenaje a combatientes del II Frente Oriental

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, presidió hoy la ceremonia militar de traslado e inhumación de los restos de 104 combatientes del II Frente Oriental Frank País, caídos en la guerra de liberación o tras el triunfo revolucionario.Desde el Museo Central de ese frente guerrillero, en recorrido de un kilómetro hasta el Mausoleo a los Héroes y Mártires del II Frente, los restos fueron llevados en armones por combatientes de la Unidad de Ceremonias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), evocó que fue el Comandante en Jefe Fidel Castro quien concibió la creación de ese frente guerrillero, como parte de la estrategia de extender las acciones del Ejército Rebelde a otras zonas del país.El también Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros resaltó la entrega y sentido del deber de esos combatientes, sus contribuciones a la obra de la Revolución y a la construcción del socialismo, y destacó el ejemplo de sus vidas como el más valioso legado para las nuevas generaciones.Hoy, cuando contra Cuba se recrudecen la guerra económica y las campañas de mentiras y groseras calumnias, ratificamos el compromiso de continuar siendo fieles a su ejemplo, y de no escatimar esfuerzos ni sacrificios en el empeño de hacer cada vez más libre, próspera y soberana a nuestra Patria, subrayó.Luego, los restos mortales fueron depositados en los nichos y túmulos, frente a los cuales estaban familiares de los héroes.Antes, un pase de lista refirió los nombres de esos compañeros, así como los grados militares que alcanzaron en el Ejército Rebelde y aquellos que tenían al momento de fallecer.Destacamentos integrados por estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Santiago de Cuba colocaron tres ofrendas florales: en nombre de Raúl, del pueblo de Cuba y de los familiares de los héroes y mártires.Tras la inhumación, los honores militares llegaron también con las salvas de fusiles, a cargo de un pelotón de infantería del Ejército Oriental.Al concluir la ceremonia y a los acordes del Himno del 26 de Julio, la presidencia colocó flores ante la llama eterna, y el monolito que desde 2007 atesora las cenizas de la Heroína de la sierra y el llano, Vilma Espín Guillois.De igual forma, familiares de los héroes les rindieron homenaje ante los nichos y túmulos.Asistió también a la ceremonia Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.Participaron, además, dirigentes del Partido y el Gobierno, jefes de las FAR, del Ministerio del Interior, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y compañeros de lucha de los héroes y mártires del II Frente Oriental Frank País.Una representación del pueblo de Mayarí Arriba, poblado cabecera del municipio de Segundo Frente, asistió a la ceremonia militar.Ideado por Raúl e inaugurado por el líder de la Revolución Fidel Castro, el 11 de marzo de 1978, en ocasión del aniversario 20 de la fundación del II Frente Oriental Frank País, el mausoleo está ubicado en las estribaciones de la montaña de Mícara, que le imprime un simbolismo natural.Los combatientes cuyos restos se inhumaron hoy se suman a los 273 que reposaban en ese sagrado lugar, abrazado por las montañas, especialmente la de Mícara, desde cuya cima hasta la base del mausoleo se extienden las califas rojas, en alegoría a la sangre derramada desde la sierra al llano.Otros elementos naturales como las palmas reales le transmiten una especial carga de significados al recinto funerario, que es uno de los sitios de peregrinación de los revolucionarios cubanos para homenajear a grandes de la Patria.