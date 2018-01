Motorista ruso que recorre el mundo llega a la ciudad cubana de Camagüey

Cerca de las 4 de la tarde de del lunes 15 de enero, Oleg Jaritónov, el motorista que recorre el mundo, de 46 años de edad —con 70 países visitados de todos los continentes, excepto Australia— llegó a esta ciudad legendaria, justamente a la Plaza de los Trabajadores, ubicada en el corazón del centro histórico agramontino.A su llegada, donde lo esperaban miembros de la comunidad Rusa en Camagüey y amigos de esta tierra, Oleg recibió el abrazo solidario de múltiples habitantes, quienes se acercaron a él mientras se retiraba su casco protector, para afirmar, «he llegado a una ciudad amiga». Dijo, además, que comenzó su travesía en motocicleta en agosto del 2014, y que desde entonces ha recorrido más 140 mil kilómetros.Sobre su valoración acerca de la belleza de esta Isla, la numero 70 en su trayecto, confesó, «es un país de jubileo», al tiempo que comentó que ambos países, Rusia y Cuba, tienen en común «que son pueblos de resistencia. Cuba es un país asombroso, porque es el único donde me siento como si fuera mi propia casa, es un pueblo muy cercano a mí», significó.Explicó que al principio no tenía a Cuba en sus planes de viaje, porque le era prácticamente imposible llegar acá. «Nunca perdí la esperanza y cuando uno quiere algo mucho, mucho…, la vida; Dios, abre los caminos y nos da posibilidades. Estando en América del Sur encontré un amigo; un capitán de un barco de velas, quien me ayudó y me trajo a Cuba. El pasado 23 de diciembre llegué a Cienfuegos y desde entonces estoy recorriendo Cuba», subrayó.Aseguró a JR que ha visitado a ciudades como Pinar del Rio, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila, y la actual anfitriona Camagüey, para luego dirigirse a Holguín, hasta llegar a Santiago de Cuba, y recorrer el cementerio Santa Ifigenia, «donde descansa Fidel, un sitio de obligada visita, porque Fidel es una personalidad del siglo y del mundo», aseguró.Confirmó que su recorrido por la mayor de las Antillas está dedicado al 90 Aniversario del Natalicio de Ernesto Che Guevara «figura que al igual que la de Fidel son muy queridas en el mundo y por muchos rusos», aseveró.Ante la insistencia de curiosos que se acercaron a su llegada, dijo que la moto fue hecha especialmente para viajes muy largos y que posee piezas de varias partes del mundo.