Gobierno de EE.UU. parcialmente cerrado ante desacuerdos en Congreso

Oficinas y dependencias del Gobierno estadounidense amanecieron cerradas hoy luego de que republicanos y demócratas en el Congreso mantuvieron los desacuerdos para consensuar el plan de gastos federales.El tan temido cierre entró en vigencia poco después de la medianoche de este sábado, cuando el Senado vetó una medida presupuestaria aprobada por la Cámara de Representantes. En diciembre, demócratas y republicanos se enrolaron en una disputa similar que fue resuelta pocas horas antes de agotarse el presupuesto de las oficinas federales, pero solo avalaron un plan transitorio que vencía en la noche del 19 de enero.Hasta el momento, ninguno de los dos principales partidos políticos parece ceder terreno en sus demandas, si bien ambas partes enfrentan riesgos por un cierre prolongado, comentó el sitio digital The Hill, especializado en temas del Capitolio.La Casa Blanca sostiene que no negociará sobre el tema que provocó el estancamiento: cómo reemplazar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y que evita sean deportados unos 800 mil jóvenes indocumentados traídos por sus padres a Estados Unidos durante la niñez.El líder de la minoría demócrata en la Cámara alta Charles Schumer convocó este sábado a una reunión de la Casa Blanca con los principales líderes del Congreso y el presidente Donald Trump, a fin de discutir un amplio acuerdo sobre inmigración, límites de gastos y prevención ante desastres.Por su parte, el líder de la mayoría república, Mitch McConnell, intentó mantener un acuerdo cercano al proyecto de ley aprobado en la Cámara baja -rechazado por la mayoría de los senadores demócratas-, con el objetivo de lograr al menos un acuerdo de financiamiento provisional por tres semanas.No se puede llegar a un acuerdo y chasquear los dedos y listo, dijo al argumentar que los negociadores necesitarían 'un período razonable' para resolver las diferencias.Los republicanos se muestran confiados en que están ganando el juego de relaciones públicas tras el cierre parcial del Gobierno.Argumentan que los demócratas forzaron dicha situación exigiendo medidas para ayudar a los denominados 'dreamers' o soñadores amparados por el DACA, cuyo fin anunció en septiembre la administración Trump.Las encuestas muestran que la mayoría de los votantes respalda una solución que permita a los jóvenes inmigrantes permanecer en Estados Unidos, aunque la mayoría también cree que este no debe ser un motivo para forzar la clausura del Gobierno.Los demócratas, por su parte, creen que la culpa recaerá sobre los republicanos que mantienen mayoría en ambas cámaras del Congreso y ocupan la Casa Blanca. Además, las polémicas posturas del mandatario sobre los inmigrantes parecen ayudar a los del denominado partido azul.Una encuesta del diario The Washington Post mostró el viernes una diferencia de 20 puntos porcentuales entre quienes piensan que los republicanos serían culpables de un cierre de las oficinas federales por falta de fondos, y los que consideran responsables a los demócratas.