Perú: Lima se alista para misa papal de esta tarde en Las Palmas

Miles de feligreses se concentraron desde la madrugada de hoy cerca de la base aérea de Las Palmas, en el sur de esta capital, para esperar el inicio de la misa del papa Francisco esta tarde.Incluso algunos grupos llegaron allí anoche, en particular los vendedores ambulantes, además de los voluntarios que colaborarán con el orden y el normal desarrollo del acto litúrgico, al cual se prevé asistan un millón 200 mil personas y que será el cierre de la visita pastoral que realiza el Sumo Pontífice desde el jueves. También desde horas tempranas del domingo centenares de peruanos y turistas extranjeros se aglomeraron frente a la sede de la Nunciatura Apostólica para saludar al Papa, quien poco después de las 8:00 hora local salió al balcón, les dirigió unas breves palabras, rezó con ellos un Ave María y los exhortó a estar presentes en la misa de la tarde.Fuentes del Centro Internacional de Prensa confirmaron a Prensa Latina que hasta las 17:30 hora local de ayer más de un millón de feligreses habían adquirido entradas para el ingreso al lugar del evento.Sin embargo, otros miles podrán acceder en determinado momento sin necesidad de boletos, aunque por algunas puertas previamente establecidas.Público de todas las edades y de diversas nacionalidades llegaron a la instalación castrense sobre todo por la entrada número tres, de un total de 17 habilitadas para el acceso, y al amanecer había en el lugar unos 800 mil feligreses.Efectivos de las fuerzas de seguridad revisaban uno por uno a los asistentes para verificar que no lleven productos prohibidos a esta ceremonia religiosa y evitar posibles acciones terroristas contra el Santo Padre y los asistentes a la ceremonia.En los últimos días hubo rumores de supuestos planes violentos contra el Papa y medios de prensa revelaron al menos un complot que se llevaría a cabo durante la presencia de Francisco en la ciudad de Trujillo, en el cual participarían tres elementos extremistas.El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología pronosticó que hoy habrá un alto nivel de radiación solar durante las actividades en Las Palmas, y recomendó a los fieles llevar ropa delgada, gorros, espejuelos con protección ultravioleta y untarse bloqueador solar.Los organizadores del acto religioso ubicaron 32 pantallas gigantes y suficientes parlantes e iluminación en torres multipropósito, para que los asistentes no se pierdan ningún detalle de la misa del Papa en su último día en Perú.La seguridad estará a cargo de unos siete mil policías, mil miembros de las fuerzas armadas, 300 de la Defensa Civil y 25 mil jóvenes voluntarios.El ilustre visitante se trasladó hacia el Santuario de Las Nazarenas cerca de las 9:00 hora local y poco después irá en el papamóvil a la Catedral de Lima para orar ante las reliquias de los santos peruanos y rezará el Ángelus, un breve acto litúrgico desde el balcón del Palacio del Arzobispado.Poco después del mediodía el Sumo Pontífice almorzará con el séquito papal en la Nunciatura Apostólica, donde se alojó durante su estancia aquí, y aproximadamente a las 15:30 hora local se trasladará en auto hacia la base de Las Palmas en la cual comenzará la misa unos 45 minutos después, confirmaron voceros de la comisión organizadora.Para las 19:40 hora local de este domingo está prevista la salida del avión que transportará al jefe del Estado del Vaticano hacia Roma.El ministerio del Trabajo dispuso tres horas de tolerancia en Lima para que las personas lleguen a sus centros laborales mañana, teniendo en cuenta que las actividades de hoy terminarán tarde.Noticieros de la televisión, medios de prensa escritos y sitios digitales informativos destacaron el recibimiento multitudinario que tuvo Francisco en Perú durante su estancia aquí, su interacción inteligente y directa con la población y la precisión, brevedad y carácter ameno de sus homilías.Los diarios El Comercio y La República destacaron que el Papa lanzó un llamado firme contra la violencia, llamó a luchar contra el feminicidio y fustigó el sicariato, la corrupción y la inseguridad.