Nominan a Raúl Castro como candidato a diputado de la Asamblea Nacional

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, fue nominado como candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Segundo Frente, en la provincia de Santiago de Cuba.En sesión extraordinaria de dicha Asamblea Municipal, desarrollada en el cine Los Andes, de Mayarí Arriba, la aprobación de Raúl fue apoyada por unanimidad de los 79 delegados que, electos por el pueblo en sus respectivas circunscripciones, integran ese órgano de gobierno.

Junto al Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) también resultó nominado al parlamento Yarisandi Hechavarría, ingeniero en la Empresa Agroforestal Sierra Cristal.



Otros cuatro valiosos compañeros y compañeras en esas serranías con una destacada trayectoria revolucionaria y laboral fueron elegidos como candidatos a delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular (APPP).



Asimismo, la candidatura de Lázaro Expósito Canto, primer secretario del PCC en este territorio, al Parlamento fue aprobada durante la reunión extraordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santiago de Cuba y donde figura, además, José Ramón Balaguer Cabrera, miembro del secretariado del Comité Central del PCC.



En esas sesiones las nueve asambleas municipales del Poder Popular en la provincia nominaron a 54 diputados al Parlamento y 105 delegados a la APPP, conforme a lo establecido en el artículo 94 de la Ley Electoral de Cuba.

Posteriormente exhibirán las fotos y biografías de los candidatos en lugares públicos y de fácil acceso, y también habrá intercambio y vínculo con la población de los 13 Distritos Electorales, donde se ejercerá el derecho al voto el venidero 11 de marzo, en transparente ejercicio de democracia.



Las montañas santiagueras acogieron el 11 de marzo de 1958 la creación del II Frente Oriental Frank País García, tropa guerrillera dirigida por el entonces comandante Raúl Castro para extender la lucha revolucionaria al norte de la antigua provincia de Oriente y que hoy muestra importantes logros productivos y sociales.



Nominado Díaz-Canel como candidato a Diputado por Santa Clara



Nominado Díaz-Canel como candidato a Diputado por Santa Clara La Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara sesionó en el Teatro La Caridad, donde fueron nominados los candidatos a delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular y diputados a la Asamblea Nacional. Foto: Ramón Barreras Valdés / Vanguardia



Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, sesionó este domingo de manera extraordinaria la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Clara, la que de manera unánime nominó a 24 delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular y a 12 diputados al Parlamento cubano.



Como establece el artículo 94 de la Ley 72, Ley Electoral, la presidenta de la Comisión de Candidatura, Tania Valdés Ramírez, presentó las 24 propuestas como candidatos a formar parte de la Asamblea Provincial del Poder Popular y las 12 a diputados al Parlamento.



En la fundamentación trascendió que el 50 % son delegados de base; el 76 % mujeres, y el 32 % negros y mestizos, quienes contaron con el visto bueno del 97,5 % de los delegados consultados; pues, un 2,5 % no estuvo de acuerdo, con uno, o varios de los propuestos.



Sometidas las propuestas a votación, los 118 delegados presentes en el Teatro La Caridad, donde sesionó la Asamblea, las aprobaron de manera unánime.



Previo a ambos momentos de la votación a mano alzada, los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Clara tuvieron la oportunidad de emitir sus criterios sobre las propuestas. Los que intervinieron destacaron las cualidades patrióticas y revolucionarias de los nominados, y como ellos representan a lo mejor de la sociedad santaclareña.



Entre los nominados, tanto a delegados provinciales como a diputados, resalta la adecuada correlación entre la experiencia de una buena parte de ellos y la juventud de otros, evidencia del vínculo entre generaciones y de la continuidad de la Revolución.



La evocación constante a Fidel, a Raúl y a los próceres de la Patria, mostró que en espíritu estuvieron presentes en lo acontecido la mañana de este domingo en el Teatro La Caridad, sede de la primera sesión extraordinaria, del XVII período de mandato del Poder Popular.



Yaritza Moya Caballero, en su condición de presidenta del Gobierno de Santa Clara, condujo la asamblea, la que contó además con la presencia Osnay Miguel Colina, primer secretario del PCC en la capital de Villa Clara, y Alberto López Díaz, presidente provincial del Poder Popular.



Concluida la sesión extraordinaria, el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ofreció declaraciones a la prensa, en las que resaltó las cualidades de los nominados y las tareas por delante hasta las elecciones del domingo 11 de marzo.



Declaraciones del Primer Vicepresidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez



«En la asamblea, independientemente de lo cotidiano que son nuestras grandezas como pueblo, como Revolución, siempre hay una expresión de los real maravilloso, que es tan cotidiano que a veces uno no se detiene a pensar en esa maravilla. En cada una de las cosas que pasaron en esta asamblea había un simbolismo, había una emoción y había un significado.



«Lo primero que creo es que ratifica una vez más que nuestro proceso es de los más democráticos del mundo. Las personas que han sido hoy nominadas para ocupar cargos en las candidaturas a delegados de la Asamblea Provincial o de diputados a la Asamblea Nacional, y estoy partiendo de mi experiencia de vida como villaclareño, son gente que uno las ha visto en las calles de Santa Clara, son personas que las hemos visto desempeñarse en las responsabilidades que han ido ocupando. Se trata hasta de muchachos que son hijos de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, o de otras personas que han tenido una vida simple y revolucionaria; gente de nosotros.



«Y, ¿por qué han llegado hoy aquí? Por méritos. ¿Que se ha reconocido hoy aquí en sus biografías? Sus méritos, sus virtudes. No han sido postulados por ningún partido. Detrás de eso no hay ningún dinero, no hay ni tan siquiera una campaña de publicidad o de comunicación social para que sean ellos sobre los que se llame la atención y no sean otros. Llegan todos en igualdad de condiciones. Llegan todos previstos en una candidatura, a exponerse, a que la gente opine. Eso es un primer elemento que le da mucha significación y ratificación a lo que estamos haciendo.



«El otro elemento es la composición, lo que representa también simbólicamente, y lo puede representar simbólicamente porque hay honor, no hay dinero. Entre los nominados hay un grupo de personas que han dedicado su vida a la Revolución, son las personas que no se han agotado, que persisten, delegados y presidentes de Consejos Populares de los históricos que uno conoce de esta ciudad y de esta provincia. Hay otras personas, de esos que incansablemente han dedicado su vida a la Revolución desde varias responsabilidades, que también están representando esa conducta, esa historia, en la candidatura.



«Y lo que más impacta es la presencia de muchos jóvenes; excelentes jóvenes. Y ¿quiénes son esos jóvenes? Son los hijos de nosotros, los muchachos que crecieron al lado de nuestras casas o en el seno de nuestras familias. No son jóvenes de probeta, son muchachos que transitan por el parque, de los que han estado en una tertulia alrededor de la Glorieta, los que han estado discutiendo de pelota debajo de una mata en el parque Vidal.



«Son de los muchachos que han ido a las movilizaciones en el Yabú, de los que se han formado en la Universidad Central de Las Villas, de los que hoy desempeñan responsabilidades en diferentes ámbitos de la vida económica, de la vida social e ideológica de la provincia.



«Y al final, uno ve que todas estas virtudes, todos estos valores, se nos muestran en una composición yo diría casi perfecta de hombres y mujeres, de negros, blancos y mulatos, de jóvenes y de gente con mucha más experiencia.



«Uno siente la seguridad de que ellos van a representar dignamente al pueblo, pues creo que cuando el pueblo los ha elegido, consta de alguna manera la obra que ellos representan, pues aquí no hay obra personal, sino la del colectivo y el ámbito de la vida social que representan .



«Estoy convencido que de esta manera se honra al pueblo de Santa Clara y a la provincia, se honra al artífice de toda esta obra: a Fidel, y se honra a Raúl, que también ha estado presente, como ha estado presente también el compromiso con los líderes de la Revolución y la generación histórica.



«En lo personal, quiero felicitar a todas las personas que han sido nominadas a candidatos a delegados de las Asambleas Provinciales del Poder Popular y a diputados del Parlamento, tanto acá en Santa Clara, en Villa Clara, como en todo el país.



«Ahora lo más importante es todo lo que podamos hacer en el futuro, cómo seguir desarrollando al país en medio de condiciones tan adversas, cómo seguir defendiendo la Revolución, consolidando nuestro proceso revolucionario y, sobre todas las cosas, sentir mucho el peso de lo que hacemos.



«Hay que vincularse con la población, nadie puede subestimar un recorrido, con independencia de la responsabilidad y carga de trabajo que tenga, hay que participar en las asambleas de circunscripción, pues lo que se aprende allí es también muy importante para lo que luego uno pueda aportar después en la Asamblea Provincial o en la Asamblea Nacional.



«Estoy contento. Contento de que hay continuidad. Contento porque no hay ruptura. Y contento también de la fortaleza del pueblo santaclareño, de la fortaleza que tiene la Asamblea Municipal y del pueblo de Villa Clara».