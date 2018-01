Condenan a Lula da Silva a 12 años de cárcel, puede apelar al Tribunal Supremo

Argumentos de los jueces

Abogado defensor de Lula

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado este miércoles por un tribunal de segunda instancia de forma unánime, a una condena de 12 años y un mes de prisión por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero.Lula fue sentenciado por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), en Porto Alegre, conformado por los jueces Joao Pedro Gebran Neto, Leando Paulsen y Victor Luiz dos Santos Laus. Los tres votaron por aumentar la condena de 9 años y 6 meses a 12 años y un mes de prisión. La defensa de Lula y la mayoría de los juristas descartan que el exmandatario vaya a prisión de forma automática y esto solo ocurrirá después del análisis de todos los recursos.La condena se basó en un apartamento en una playa de São Paulo que supuestamente fue regalado al exmandatario por una empresa que hacía negocios con su gobierno (2003-2010). Sin embargo, esa propiedad nunca ha estado a nombre de Lula.El juicio a Lula ha sido señalado de ser una estrategia de las élites para detener la candidatura presidencial de Lula, un referente de la izquierda de toda América Latina, y favorito en las encuestas electorales.Tras la argumentación de los abogados, los jueces Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Laus, encargados del caso, deliberaron en dos partes. La primera constó de una discusión de las preliminares sobre las intervenciones y la segunda fase son las pruebas en relación a las acusaciones y la votación.Desde el inicio del juicio, los brasileños se mantuvieron en las calles en apoyo a Lula y en defensa de su candidatura presidencial.Las acusaciones contra Lula se basan en una supuesta propiedad obtenida como coima de la constructora OAS para favorecer contratos millonarios con Petrobras. Señalan que se trata de un apartamento de playa ubicado en São Paulo.Sin embargo, esta propiedad no está a nombre de Lula sino de la constructora que compró el apartamento a la cooperativa Bancoop cuando esta se declaró en bancarrota.El juez federal Sergio Moro sentenció en primera instancia a Lula a nueve años y medio de prisión.En esta segunda instancia, el juez João Pedro Gebran Neto fue el primero en intervenir y votó en contra de Lula, además sugirió que al expresidente se le aumente la condena a 12 años y un mes de prisión.La segunda intervención, la realizó el juez Leandro Paulsen y opinó que “da igual lo alto que uno esté, la ley está todavía más alta que usted”. Sumó su voto en contra de Lula y apoyó su enjuiciamiento por corrupción.Por último, el tercer juez, Victor Laus, votó a favor de la condena bajo el argumento de que su decisión debe concordar con la de Leandro Paulsen y João Pedro Gebran Neto. Dijo que Lula obtuvo beneficios en su posición como presidente de Brasil.Cristiano Zanin, abogado defensor de Lula, argumentó que los fiscales brasileños trataron desde el principio al expresidente como culpable y consideró que esta acción es un “abuso a sus derechos” ya que “hay ausencia de pruebas”.Explicó que “no hay pruebas para identificar la denuncia, por ende tiene que ser denegada, lo que conllevaría a la nulidad del proceso”.Asimismo, aseguró que el juez Moro, responsable del caso Petrobras en la primera instancia judicial, “tiene un proceso judicial nulo, que generó una sentencia nula porque no hay evidencia de inmuebles y autos (…) no hay nada que pueda demostrar que el expresidente haya recibido estas propiedades”.El abogado de Lula añadió que para estas acusaciones se tiene que tener “pruebas y nexos” con la empresa y funcionarios que presuntamente estén involucrados, “pero no hay pruebas de eso”.