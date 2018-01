Recibe expresidente brasileño Lula Da Silva apoyo internacional

Líderes, personalidades y organizaciones políticas de izquierda de Suramérica y Europa, expresaron hoy su apoyo al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, condenado a 12 años de prisión por hechos de presunta corrupción.Considerara como una sentencia política y antijurídica, la condena del Tribunal Federal de la Cuarta Región del Brasil fue criticada por el mandatario venezolano Nicolás Maduro en un comunicado difundido por la Cancillería, en el que expresó su absoluta solidaridad y respaldo al líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT). 'La decisión persigue inhabilitarlo e impedir su inminente elección como Presidente de la República Federativa de Brasil y resulta inaceptable y contraria a los principios democráticos', expresó Maduro.Argumentó que la derecha brasileña, en acuerdo con poderosos medios de comunicación, manipula 'las instituciones judiciales con la intención manifiesta de truncar el regreso de la Revolución popular del Brasil a la presidencia del país de la mano de Lula Da Silva'.Venezuela se une al clamor popular, nacional e internacional, que grita con una sola voz: íElecciones sin Lula son un fraude! sentenció.En tanto desde Uruguay igualmente representantes de partidos políticos aliados al Frente Amplio (FA) rechazaron la ampliación de condena a 12 años de cárcel para el exmandatario del gigante suramericano.La apelación presentada la víspera ante un tribunal de segunda instancia en la ciudad de Porto Alegre no solo ratificó la sanción dictada en julio 2017 -nueve años-, sino que los tres jueces actuantes la extendieron a 12 sin presentar prueba alguna.El secretario general del FA, Gonzalo Reboledo, quien viajó a Brasil en solidaridad con Lula, opinó que la condena no es una buena noticia y señaló que ese era el escenario más previsible, pese al moderado optimismo sobre el resultado.Comentó que los mejores juristas brasileños e internacionales coinciden en que para juzgar por corrupción 'tiene que haber el motivo y el precio, y en este caso 'ninguna de las dos cosas están presentes', apostilló.Por su parte, el diputado por el Partido Comunista, Gerado Núñez, manifestó que 'hoy Brasil duele' y aseguró que el golpe contra la democracia continúa al condenar a Lula por indicios sin la presencia de una sola prueba.El también legislador de la cámara baja, Roberto Chizzaro, afirmó en declaraciones al diario La República, que el fallo era previsible porque, a su entender, ese país 'está bajo un régimen de facto' con la justicia al servicio del gobierno de Michel Temer,En su pronunciamiento, el Frente Guasú paraguayo, aseguró que 'ahora condenaron a quien sacó de la pobreza a 40 millones de brasileños y que se mostró solidario con el pueblo paraguayo y latinoamericano'.'Son los grupos de poder oligárquico del Brasil, que vienen saqueando América Latina desde hace cinco siglos, y que condenan a Lula sin prueba alguna, demostrando así la oligarquía bandeirante que poco le importan las leyes o la democracia', señala el texto.Personalidades y partidos de Francia se sumaron al rechazo por la decisión de la justicia brasileña que consideraron también como un intento de impedir que Lula se presente en los próximos comicios de octubre.El líder izquierdista Jean-Luc Melenchon sostuvo que se trata de 'una negación de la democracia, el objetivo es impedir a Lula ser nuevamente candidato, porque todos los sondeos lo dan como reelecto en la elecciones venideras', publicó en sus cuentas en las redes sociales.De acuerdo con el dirigente del movimiento Francia Insumisa, 'los corruptos que gobiernan ese país por una infracción' son los promotores de la condena, 'un escándalo fomentado por el delincuente (Michel) Temer, presidente corrupto hasta la médula que ya hizo condenar y destituir a la presidenta Dilma Rousseff con la complicidad de los jueces'.En línea similar se pronunció el Partido Comunista de Francia, en un comunicado, en el cual subrayó que la sentencia se produjo pese a no existir pruebas tangibles.La formación política indicó que la decisión judicial es un 'auténtico acto de guerra' que busca impedir la postulación presidencial del exmandatario.El partido lamentó, además, que la derecha gobernante ahora ha liquidado la 'soberanía nacional de Brasil', y 'ha dilapidado el patrimonio y la riqueza nacional destruyendo los programas sociales al servicio de las poblaciones más desfavorecidas'.También en Argentina hubo expresiones de repudio ante la decisión de la justicia brasileña por parte de dirigentes políticos y sociales.'Acompañamos a Lula y al pueblo de Brasil. #JusticiaPorLula', escribió en Twitter la actual senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández.En tanto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, expresó: 'Defender a Lula candidato es defender la democracia en Brasil y América Latina frente a los golpes de Estado blandos'.'La restauración oligárquica atenta contra la democracia en la región, Lula es condenado sin delito y se prepara una proscripción para desterrar al partido que sacó de la pobreza a más de 30 millones de personas en Brasil', twiteo por su parte, el diputado del Parlasur y ex canciller Jorge Taiana.Mientras tanto, Cuba también reiteró su apoyo y solidaridad con el expresidente brasileño Lula Da Silva, blanco de persecución política y judicial.En una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, la mayor isla antillana, reiteró su respaldo y solidaridad con Lula, 'quien es objeto de la más feroz persecución política y judicial con el fin de impedir su candidatura a la Presidencia'.El comunicado apunta que el plan de los golpistas, sin embargo, choca con la fuerza política de Lula, y también con la conciencia democrática de la gran mayoría de la sociedad, 'que no acepta una condena sin delito y sin pruebas' ni la manipulación de la justicia con fines de persecución política.