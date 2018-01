Viajar a Cuba es legal y seguro, afirma empresario estadounidense

El presidente de la organización estadounidense promotora de viajes Insight Cuba, Tom Popper, reiteró hoy aquí que viajar a la isla es legal y seguro, una realidad sobre la cual no tienen total claridad muchos norteamericanos.Cuba sigue siendo un destino legal y seguro, insistió durante una rueda de prensa en el hotel Melía Cohíba, en la que también participó el presidente de Viajes Cuba del Ministerio del Turismo de la mayor de las Antillas, José Manuel Bisbé. Popper recordó que el país caribeño ha sido reconocido a nivel mundial por su seguridad, situación que el gobierno de Estados Unidos se empeña en ignorar con sus advertencias a los ciudadanos sobre supuestos riesgos en suelo cubano.Al respecto, Bisbé calificó de infundados los criterios emitidos desde la nación norteña, donde autoridades y medios de prensa utilizan el término 'ataques' para referirse a alegadas situaciones de salud presentadas por diplomáticos estadounidenses en La Habana, pese a la ausencia de pruebas.Cuba señala que no existe evidencia alguna que respalde la tesis de los llamados mediáticamente 'ataques sónicos', esgrimida por la actual administración como punta de lanza de su declarado objetivo de frenar el acercamiento bilateral que comenzó en diciembre de 2014, durante la gestión presidencial de Barack Obama.Autoridades norteamericanas a cargo de las investigaciones y congresistas admiten que no han encontrado pruebas acerca de tales hechos, escenario que ratifica las advertencias de que la administración de Donald Trump acude al tema para materializar su cruzada contra la Revolución cubana.A partir del cambio de política de Obama, que llevó en 2015 a la reapertura de embajadas y a varios acuerdos de cooperación, decenas de miles de estadounidenses han viajado a la isla, pese a que el bloqueo impuesto por Washington impide a los norteamericanos hacer turismo en un destino cada vez más atractivo.Más de cuatro millones de personas visitaron el año pasado a Cuba, país que fue reconocido hace apenas unos días en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España, con el Premio Excelencia por ser el más seguro para los viajeros.