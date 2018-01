India recuerda a Mahatma Gandhi, el padre de la no violencia

En el aniversario 70 de su asesinato, la India recordó hoy a Mahatma Gandhi, figura central del proceso independentista del gigante surasiático y abanderado de la no violencia, una filosofía que siempre defendió.En su cuenta en Twitter, el primer ministro Narendra Modi rindió homenaje a Bapu (padre, en idioma gujaratí), como fue conocido cariñosamente por los indios. 'Nos inclinamos ante todos esos mártires que se sacrificaron al servicio de nuestra nación. Recordaremos siempre su coraje y su dedicación a la nación', apuntó.Este martes, Modi, el presidente indio, Ram Nath Kovind, y el líder del opositor partido del Congreso, Rahul Gandhi, depositaron ofrendas florales donde reposan sus restos en esta capital.A la ceremonia también asisitieron la ministra de Defensa, Nirmala Sitharaman, así como los jefes del Ejército, general Bipin Rawat; de la Marina, almirante Sunil Lanba, y de la Fuerza Aérea, mariscal Birender Singh Dhanoa.Político, pensador e impulsor del nacionalismo indio, Mohandas Karamchand Gandhi nació en Porbandar, un poblado ubicado en el actual estado de Gujarat, el 2 de octubre de 1869.Desde muy joven se identificó los sectores independentistas que luchaban contra el dominio británico y ya en la década de los 30 del pasado siglo se convirtió en la figura central de ese movimiento, en especial tras la famosa 'marcha de la sal'.Realizada del 12 de marzo al 6 de abril de 1930 a los largo de más de 300 kilómetros, esa manifestación contra el monopolio de Londres de ese recurso marcó la campaña por la liberación nacional.Declarado defensor de la Ahimsa, un concepto filosófico que aboga por la no violencia y el respeto a la vida, en 1947 Gandhi vio coronado años de esfuerzos cuando la India declaró su independencia de la metrópolis.El 30 de enero de 1948 fue asesinado por Nathuram Godse, un ultranacionalista de derecha molesto por el llamado de Gandhi a la convivencia pacífica entre hindúes y musulmanes, en medio de fuertes choques entre ambos grupos.Con motivo de su natalicio, Naciones Unidas acordó celebrar cada 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia, una práctica que impulsó durante toda su vida y que llevó al Premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore a llamarlo Mahatma (alma grande), como fue conocido en el mundo desde entonces.Gandhi fue nominado en cinco ocasiones para el Premio Nobel de la Paz aunque nunca lo recibió.