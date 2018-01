Visible eclipse de Luna este miércoles en el occidente cubano

El eclipse de Luna que ocurrirá mañana será visible en el occidente del país, cerca del amanecer, informó en esta capital el Máster en ciencias Francisco González Veitía, del Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA).Podrá observarse muy próximo del horizonte hacia el Oeste, mientras el Sol estará saliendo por el Este y así comenzará el crepúsculo, precisó González Veitía a la Agencia Cubana de Noticias. Señaló que en esas circunstancias se logrará visualizar que la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna, y la sombra que recaerá sobre esta última también cubrirá el planeta.El jueves 31 de enero, especificó, ocurrirá un eclipse total de Luna, pero desde Cuba solo se podrá observar su fase inicial con la Luna a muy baja altura sobre el horizonte antes de su puesta.Indicó que en el horario del meridiano 75 Oeste de Greenwich, será visible desde el oeste de América del Sur, América del Norte, excepto en la parte oriental, Norte de Escandinavia, el Este de Europa, Rusia, el Oriente Medio, el Este de África, el Océano Indico, Australia, Asia, el Océano Pacifico y Oceanía.Comenzará a las 5h, 50m y terminará a las 11h, 10m y su totalidad empezará a las 7h, 51m y terminará a las 9h, 08 min., precisó González Veitía.Sin embargo, lamentó que en Cuba no podrá verse completo, debido a la puesta de la Luna que ocurrirá a las 07h, 09m en El Morro de La Habana y a las 06h, 37min en Santiago de Cuba.Solo podrá disfrutarse en la capital su comienzo con la Luna a muy poca altura sobre el horizonte, en el Castillo de los Tres Reyes del Morro.Aclaró que cuando acontecen dos Lunas llenas en el mismo mes del calendario gregoriano (promulgado en 1582 por el Papa Gregorio XIII) la segunda de ellas es nombrada Luna azul y, aunque el origen del nombre no está claro, esto no significa que esta se vea del mismo color.El IGA es la institución líder del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en las investigaciones y servicios geofísicos, astronómicos y geólogo-ambientales, en provecho del desarrollo económico, científico y cultural, con una significativa participación en el ámbito nacional e internacional.