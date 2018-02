Boxeo: Domadores cubanos barren a Heroicos de Colombia

Domadores de Cuba barrió el viernes en la noche a los Heroicos de Colombia en la Ciudad Deportiva capitalina, como parte de la jornada inaugural de la VIII Serie Mundial de Boxeo de la AIBA.La franquicia cubana, vigente subcampeona, presentó a varias de sus mejores figuras, en tanto los cafeteros asumieron el duelo con segunda figuras y pagaron las consecuencias. Las acciones sobre el ring le dieron la razón a Rolando Acebal, entrenador jefe de nuestra franquicia, quien previo al tope había considerado que sería dificil arrancar un triunfo a sus alumnos.El dominio de los anfitriones fue tal que ninguno de los jueces vio ganar a un cafetero, ni siquiera en un asalto.49 kg: Damián Arce venció 3-0 jueces a Julián Andrés VelásquezEl minimosca camagüeyano Damián Arce, monarca nacional vigente, superó en toda la línea al joven colombiano Julián Andrés Velásquez, con votaciones de los jueces de 50-45, 50-45 y 50-44.De esa manera certificó su debut en estas lides, en el cual demostró empuje, deseos de victoria y buen trabajo con su jab derecho, como parte de una demostración en la que fue hacia adelante todo el tiempo.Su única deuda fue el físico, pues a partir del cuarto asalto se acentuaron su cansancio y cierta pérdida de velocidad de brazos, a todas luces por el costo de un combate intenso de principio a fin.56 kg: Robeisy Ramírez por 3-0 a Jhon MartínezEl doble monarca olímpico Robeysi Ramírez reapareció a nivel internacional con una contundente victoria sobre Jhon Martínez, votada unánimemente a su favor por los señores de blanco: 50-45, 50-45, 50-45.El cienfueguero trabajó sistemáticamente con su gancho y los swines, sacando evidente ventaja en cada uno de los rounds. Sin estar en plenitud de forma, nuestro fogoso fajador pudo responder a los intensos intercambios que su oponente le exigió.Si el pleito llego a los cinco asaltos fue gracias a la buena defensa alta mostrada por Martínez, un atleta de corta edad que puede crecer en poco tiempo.«Estuvo bien para comenzar la temporada, me he preparado con esmero para cubrir una gran temporada 2018», opinó a JIT concluidas sus hostilidades.64 kg: Andy Cruz por 3-0 a Andrés Mauricio GarcíaEl matancero Cruz, líder universal desde el pasado año, ofreció una clase de boxeo ante Andrés García, votada por los jueces con amplios 50-45, 50-44, 50-45.El jovene estilista cubano se mostró seguro y muy activo sobre el ring, exhibiendo su esquiva y velocidad de piernas y brazos acostumbradas.Trabajó con toda la gama de golpes y sólo por momentos pareció “apretar el acelerador”, mientras que en el resto de la pelea fue sacando ventaja de un exquisito trabajo de riposta. Logró su éxito número 12 en estas lides, sin la sombra de un revés.75 kg: Arlen López forzó temprano abandono de Juan Diego OrtizEsta pelea duró lo que “un merengue en la puerta de un colegio”, como reza el viejo refrán.El monarca mundial y olímpico mediano, Arlen López, fue acomodando al novel Juan Diego García hasta que en su propia esquina le propinó una andanada de rectos y jabs que forzaron el conteo de protección.Cuando el árbitro acabó su faena protectora, los profes de la esquina subieron y decretaron el abandono del cafetero.«Este resultado no es el medidor exacto de cómo me he preparado para tener un año mejor al anterior, pero espero demostrarlo muy pronto. Arlen quiere recuperar terreno», expresó.91 kg: Erislandy Savón obligó al abandono de Julio César CalimeñoEl rey mundial de los cruceros, Erislandy Savón, resolvió su compromiso a base de fuerza, pues en dos asaltos y algo más dispuso el abandono de Julio César Calimeño.Un par de conteos de protección, evidentes posturas pasivas y una superioridad evidente hicieron que la esquina de los visitantes evitara un golpe letal que todos en la sala estaban esperando de un momento a otro.Este viernes, en la primera fecha del evento, los Gallos de Pelea Franceses aprovecharon la localía en París para derrotar 3-2 a los Corazones de León Británicos, mientras que en Florencia los Truenos de Italia hicieron lo propio con los Caballeros de Croacia.El próximo 9 de febrero, los nuestros se medirán a los Tigres Uzbecos en la Ciudad Deportiva, en tanto los Patriotas Rusos serán anfitriones de los Dragones Chinos, y los Lobos de Astana recibirán a los Tigres de India.