Avanza Cuba en la Informatización de la Sociedad

La transversalidad y concreción de una política

Otros retos y desafíos

La Informatización de la Sociedad ha sido una de las estrategias prioritarias del Estado cubano desde hace algunos años. En el 2017, las políticas trazadas en el mejoramiento y ampliación de servicios tecnológicos según las capacidades económicas del país, vieron resultados promisorios en la accesibilidad de los cubanos a Internet, en función de las necesidades básicas de la población.En diálogo con Wilfredo González, viceministro del Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM), reiteró que no existe limitación alguna desde el punto de vista político para el acceso de los cubanos a Internet, y sí una voluntad de país para continuar avanzando en este proceso. “Estaría diciendo en primer lugar las Salas de Navegación de acceso a internet. (…) Este fue un proyecto que se inició en el año 2013, con 118 salas de navegación y a la fecha ya contamos con más de 650 de su tipo en el país”. “Puedo citar también lo que se inició en el año 2015 que son las conocidas áreas públicas de Navegación WiFi donde hoy ya hay alrededor de 500. Este es un proyecto que vale la pena significar pues vamos a continuar en los próximos años desarrollándolo y que también maneja el concepto de compartir y no excluir, como un imperativo de nuestra sociedad, de nuestra Revolución”.“Hay que hablar también de internet residencia o el proyecto Nauta Hogar como se le conoce de forma más popular. (…) proyecto de finales del año 2016 y que ya incluso con cierre hoy 2017 hay un proceso de comercialización, más de 10 mil capacidades se han ido comercializando. Considero que son pocas. El año que viene debemos ampliar este servicio”.El viceministro cubano resaltó también el esfuerzo de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en materia de conectividad institucional, como base para la informatización del país y cómo se trabaja con entidades nacionales, organismos de la Administración Central del Estado y empresas de desarrollo de Software en crear condiciones y capacidad de infraestructura de comunicaciones. Este es un paso que permite que los procesos que se informatizan dentro de estas entidades no solo tengan un beneficio hacia lo interno sino también hacia la población.Para Wilfredo González, el trabajo que se viene desarrollando parte de la implementación de la política de país aprobada el 28 de febrero 2017, una política muy transversal que exige la responsabilidad de varios organismos, entidades nacionales, no solamente del MINCOM, órgano rector que dirige los recursos del país hacia los organismos y proyectos priorizados.“La política exige un Plan Nacional de Informatización. Nosotros tenemos dentro de ese plan 21 proyectos de alcance general y de cimientos. Se ha iniciado un proceso de informatización de los registros públicos del país rectorado por el organismo central – el Ministerio de Justicia- y que debemos impulsar de conjunto con el MINCOM”, explica.“La provincia de Granma ha dado un buen ejemplo de lo que se puede hacer. Hoy existe un grupo de servicios de cara al ciudadano que tienen que ver con solicitudes de inscripción de nacimiento, matrimonio, es decir, un grupo de servicios que da la dirección provincial de justicia que ya tienen expresión en el entorno de Internet en nuestro país. Es un proceso complejo porque lleva un diseño organizativo importante”.Según el viceministro del MINCOM, se han tenido que organizar y construir muchas más infraestructuras que tienen que ver con la creación de contenidos digitales y en ese proceso hay actores que sobresalen, como los más de 600 Joven Club de Computación y Electrónica de todo el país y productos como Mochila, el Estanquillo, la plataforma de blog Reflejos o la propia Enciclopedia Colaborativa Ecured.“En materia de capacidad de acceso en relación con Internet, desarrollo de contenidos y de servicios digitales, no debemos estar satisfechos. Hay que buscar mayor asequibilidad de la población, una organización mucho mas ágil de este proceso en busca de un mayor nivel de agilidad”.CubaEduca es otro buen ejemplo que señala Wilfredo González, por ser una plataforma relevante – en este caso del Ministerio de Educación- no solo porque ya estén ahí los libros y las clases en un formato digital del sistema de enseñanza primaria, sino por la perspectiva que ofrece de lo que el profesor podría enseñar, el alumno debe aprender y el padre debe enseñar también. “Y como si fuera poco ahora están creando un servicio de consulta en línea. Esta es otra de las experiencias positivas que tendría que buscar ampliación el año que viene”, expone.Infografía sobre el comportamiento de la estrategia de Informatización de la Sociedad, trazada por el país. Foto: CubaSí.Para Wilfredo González resulta fundamental la aplicación de la política en en materia de ciberseguridad y en la medida que avance el proceso de informatización, deberá también avanzarse en este sentido, para proteger los beneficios, no solo de la Revolución, sino también los datos de los ciudadanos.Lograr que los organismos y gobiernos territoriales no solo puedan informar a la población sino lograr una interacción con el ciudadano a través del llamado gobierno electrónico, es otro gran desafío; es decir, la participación ciudadana como parte de un principio de la Revolución Socialista, que el ciudadano pueda sugerir, compartir y formar parte del proceso de construcción. Provincias como Pinar del Rio y Granma dan pasos significativos en ese sentido.“Hay que posicionar una mayor cantidad de servicios digitales en Internet en nuestro país. (…) tendríamos que estar hablando también de cómo organizar mejor la industria de aplicaciones informáticas. Creo que esto es un deber que tenemos con el Comandante en Jefe, con la visión que tuvo con relación a esta industria”.La sustitución de importaciones para el ahorro del país y estimular las exportaciones es algo en lo que también debe avanzarse, refiere el viceministro cubano. “Estamos trabajando para flexibilizar o eliminar un grupo de barreras que no permitan a la industria nacional de aplicaciones informáticas estar en mejores condiciones para el año que viene y sobre todo, concertando los esfuerzos para que esa industria atienda las prioridades nacionales de informatización. A partir del Plan Nacional de Informatización se debe ver cómo la Industria se inserta en el proceso, y no hablo solo de la empresa estatal sino de todos aquellos que puedan insertarse”.