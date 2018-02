Frei Betto: atacar a Cuba es enfrentar a un pueblo

Atacar a Cuba es enfrentar a un pueblo, expresó hoy el teólogo brasileño Frei Betto en el espacio Dialogar, dialogar, de la Asociación Hermanos Saiz (AHS), dedicado en esta ocasión a la vida y obra del destacado intelectual y político cubano Armando Hart (1930-2017).Betto argumentó que sin el pueblo no hay liberación, y que por ello el gobierno de Estados Unidos no ataca a Cuba, porque sabe que es muy fácil poner abajo un gobierno, pero jamás a un pueblo. El autor de La obra del artista: Una visión holística del Universo, manifestó que si la Revolución no está dentro de cada cubano y cubana, si no es un hecho de amor, una pasión, si no es algo que encanta a pesar de las dificultades, no va adelante.Sobre Hart, expresidente de la Sociedad Cultural José Martí, con quien reconoció tener una amistad íntima y fraternal, expresó que era una persona muy espiritualizada, y que tuvo una visión avanzada de la importancia de la espiritualidad en los procesos revolucionarios como el de Cuba.Describió el entusiasmo mostrado por Hart al participar en la entrevista que realizara al líder de la Revolución cubana, de la cual surgió el libro Fidel y la religión, pues según afirmó, contaba como la primera vez en el mundo que un dirigente comunista hablaba positivamente de la religión.El fraile dominico recordó los innumerables encuentros que tuvo con el otrora ministro de Cultura, y los programas que impulsaron, entre los que destacó el Consejo Mundial José Martí de Solidaridad, que promueve la creación de cátedras martianas en universidades del mundo para divulgar y generalizar la obra del Apóstol.Frei Betto, con 11 libros publicados en este país y una larga historia de amistad con Cuba y su proceso revolucionario, participa por estos días en la XXVII Feria Internacional del Libro de La Habana, a la cual llega con textos como la novela Alucinado sonido de tuba y las memorias Lo que la vida me enseñó.