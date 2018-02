Condenan cubanos residentes en Panamá plan de EE.UU. contra la isla

La Asociación Martiana de Cubanos Residentes en Panamá (Amcrp) condenó hoy enérgicamente el plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para intentar subvertir el orden en Cuba a través de Internet.En un mensaje, la Amcrp señaló que de esta manera pretenden enmascarar sus objetivos desestabilizadores tomando en cuenta el amplio acceso a las mismas que está desarrollando la Isla, y buscan así el objetivo de 'revertir el sistema político y social, soberana y democráticamente decidido por los cubanos'. La organización recordó que además en días pasados, en el Senado estadounidense, los legisladores Marco Rubio y Robert Menéndez, de amplio expediente anticubano, dejaron 'claras sus intenciones de generar más confusión y tensión' sobre los insólitos ataques acústicos a diplomáticos estadounidenses.Con ello expusieron que el objetivo de la audiencia sobre el asunto, 'no era establecer la verdad, sino imponer por la fuerza y sin evidencia alguna una acusación que no han podido demostrar', expresó la fuente.'Ante tales acciones, nuestra organización reafirma su más decidido apoyo al Gobierno y a nuestro pueblo, en la justa lucha por defender nuestra soberanía e independencia', concluyó el mensaje.El Departamento de Estado anunció en enero pasado la creación del 'Grupo de Tareas de Internet en Cuba, compuesto por representantes del Gobierno de EE.UU. y no gubernamentales, para promover el flujo libre y desregulado de la información en Cuba'.La constitución pública del denominado grupo ocurrió el pasado miércoles, y entre otros, lo integran la Oficina de Transmisiones a Cuba, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y Freedom House.Todas involucradas durante décadas en agresiones radiales, televisivas y de otro tipo, con el fin de derrocar a la Revolución Cubana, en una larga saga iniciada en 1960 con utilización de tecnologías para intentar su objetivo a través de guerra psicológica, mensajes agresivos y convocatorias a la sedición.En una reacción al anuncio del gobierno estadounidense, la Cancillería de la isla reiteró la determinación de Cuba a no tolerar ningún tipo de actividad subversiva ni de intromisión en sus asuntos internos y, como país soberano, a continuar defendiéndose y denunciando la naturaleza injerencista de este tipo de acciones.