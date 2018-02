Examen pericial revela que Odebrecht engañó para inculpar a Lula

El conglomerado empresarial Odebrecht presentó a la justicia brasileña documentos apócrifos con el propósito de incriminar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijo hoy el diario digital Brasil 247.Así lo corroboró un análisis pericial solicitado por la defensa del ex mandatario y según el cual esa entidad falsificó presuntas pruebas del pago de sobornos a políticos registrados en el sistema de contabilidad paralelo de la empresa conocido como Drousys. El especialista que analizó la documentación anexada por el Ministerio Público Federal en la acusación contra el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) indicó que algunos extractos bancarios tienen marcas de montaje o de inserciones, además de existir inconsistencias en las fechas de las transacciones y en las firmas.Los documentos analizados forman parte de la operación anticorrupción Lava Jato, que en este caso investiga el uso de un apartamento vecino al del ex presidente Lula en San Bernardo del Campo, cuya adquisición fue presuntamente costeada por la Odebrecht.