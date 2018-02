Estudiantes de Florida responsabilizan a los legisladores por la violencia armada

Vamos a enfrentar esto con inquietud y determinación y tenemos un sistema de apoyo increíble a nuestro alrededor y vamos a ser la diferencia. dijo una de las estudiantes.Los estudiantes que sobrevivieron a los disparos de la semana pasada en una escuela secundaria de Florida prometieron el domingo hacer responsables a los políticos que aceptan dinero de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), y compartieron planes para una marcha de protesta el próximo mes. “Mi mensaje para las personas en el cargo es que estás con nosotros o en contra de nosotros. Estamos perdiendo nuestras vidas mientras los adultos juegan “, dijo Cameron Kasky, un estudiante que sobrevivió al tiroteo, en el programa” State of the Union “de CNN.“Esto no se trata de los republicanos, no se trata de los demócratas, se trata de que creemos una marca de vergüenza para los políticos que aceptan dinero de la ANR y nos utilizan como garantía“, agregó.Nikolas Cruz, de 19 años, enfrenta 17 cargos de homicidio premeditado después de que presuntamente abrió fuego el miércoles contra la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, matando a 17 e hiriendo a varios otros.En los días posteriores al ataque, los estudiantes y las autoridades escolares pidieron acción para frenar la violencia armada.Los estudiantes dijeron el domingo que están organizando un evento llamado “Marcha por nuestras vidas”, programado para el 24 de marzo. También se organizan huelgas en todo el país el 14 de marzo y el 20 de abril.Kasky dijo que dado que algunos argumentan que no es correcto hablar sobre las leyes de armas luego del tiroteo, eso estará a la vanguardia durante el evento del próximo mes. Estudiantes de todo el país están invitados a marchar.Emma González, quien el sábado dio un apasionado pedido público de nuevas restricciones de armas de fuego, expresó el domingo confianza en que los estudiantes finalmente podrían lograr el cambio“Vamos a enfrentar esto con inquietud y determinación y tenemos un sistema de apoyo increíble a nuestro alrededor y vamos a ser la diferencia”, dijo.