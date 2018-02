Clasifica playa cubana entre las mejores del mundo

El balneario cubano de Varadero clasificó entre las mejores playas del mundo para los premios Travellers´ Choice 2018 que publica la mayor web de viajes TripAdvisor, noticia que hoy incluyen los principales medios especializados en turismo.En esa relación (www.tripadvisor.es/TravelersChoice-Beaches), Varadero ocupó el tercer puesto precedida por Grace Bay de Islas Turcas y Caicos, y Baia Do Sancho en Brasil. Varadero, distante 140 kilómetros hacia el este de La Habana, representa el mejor balneario de este país, y uno de los destinos más relevantes de la isla (La Habana, Varadero, Holguín, Jardines del Rey, en ese orden).La elección se corresponde con consultas realizadas por el portal a millones de viajeros de diferentes partes del Planeta, que en su mayoría respondieron afirmativamente acerca de la belleza y comodidades de dicho escenario.Ese destino de sol y playa exhibe excursiones de náutica recreativa, pesca, buceo, y los hoteles con más comodidades de este archipiélago, 52 establecimientos en un lugar que recibe la visita de más de un millón de vacacionistas por año, con planes de desarrollo constantes.La lista de TripAdvisor menciona a Grace Bay ((Islas Turcas y Caicos), Baia do Sancho,(Fernando de Noronha, Brasil), Varadero (Cuba), Eagle BeachPalm (Eagle Beach, Aruba), y Seven Mile Beach (Playa de Siete Millas, Gran Caimán.Siguen en orden de importancia: Playa de La Concha (San Sebastián - Donostia, España), Clearwater Beach (Clearwater, Florida, Estados Unidos), Seven Mile Beach (Negril, Jamaica), Bávaro (Bávaro, República Dominicana), y Playa Norte (Isla Mujeres, México).También incluyen a Playa de Elafonisi (Elafonissi, Grecia), Playa de Falésia (Olhos de Água, Portugal), Fig Tree Bay (Protaras, Chipre), Bournemouth (Bournemouth, Reino Unido), y Anse Lazio (Isla de Praslin, Seychelles).Las restantes clasificadas son Manly Beach (Sidney, Australia), Santa Mónica State Beach (Santa Mónica, Cabo Verde), Agonda (India), Kleopatra (Alanya, Turquía), Galápagos y Tortuga (Islas Galápagos, Ecuador), Isola dei Conigli, (Lampedusa, Italia), y Sharm El Luli (Marsa Alam, Egipto).Concluyen la relación Nungwi (Tanzania), Punta Uva (Costa Rica) y White (Borácay, Filipinas).