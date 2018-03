Inicia desde mañana uso del horario de verano en Cuba

La Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure) anunció que a partir del domingo 11 de marzo comenzará a regir en el país el horario de verano.Por esa razón, a las 12:00 de la noche de hoy sábado, los relojes deberán adelantarse una hora, para dar fin así al actual horario normal. Esta decisión es una práctica internacional con gran impacto en el ahorro de energía, según informes del Ministerio de Energía y Minas al referirse al retorno al nuevo horario.Con la aplicación de la medida se logra un mayor aprovechamiento de la luz natural en el período de máxima demanda de energía eléctrica, lo cual influye en la disminución de su uso, sobre todo en el sector residencial, el mayor consumidor.En los meses de verano los días son más largos, por lo que resulta factible la modificación del horario sin afectar por la mañana la entrada de los estudiantes a las escuelas y de los trabajadores a sus centros, ya que el inicio del amanecer siempre ocurre antes de las 7:20 de la mañana.Se trata de aprovechar la luz natural y evitar que coincida en el período de cinco a nueve de la noche, cuando se dispara el consumo, con la cocción de los alimentos.No obstante, es importante hacer un uso racional de los equipos en el hogar con medidas de ahorro y reducir el gasto de combustible utilizado para generar electricidad, tan costoso al país.Los equipos electrodomésticos pueden alargar su vida útil si el refrigerador lo mantiene cerrado, se toma de una sola vez y con rapidez lo que necesite, además de descongelarlo con regularidad y sin colocar en su interior alimentos calientes.En el caso del televisor, no debe utilizarse como radio y solo encenderlo cuando desee ver algún programa, e incluso mantener bajos los niveles de iluminación en el lugar donde está instalado, para impedir los reflejos en la pantalla y economizar iluminación.Respecto a la plancha, no usarla en el llamado horario pico por ser sumamente gastadora de energía, graduar el termostato según el tipo de tela, revisar la superficie del equipo, que siempre debe estar lisa y limpia, y planchar la mayor cantidad de piezas en una sola ocasión.En cuanto al ventilador, no debe dejarse encendido por gusto en la habitación, hay que darle mantenimiento y colocarlo donde haya circulación de aire para que refresque más y sobre superficies regulares, a fin de evitar posibles vibraciones.Si pone su aire acondicionado, es aconsejable mantener bien cerradas las puertas y ventanas de su cuarto y encenderlo después de las 10 de la noche.En materia de iluminación, se recomienda apagar la luz cuando no la necesite, no encender la hornilla eléctrica hasta el momento de usarla y tratar de cocinar temprano para disponer de mayor tiempo de descanso personal y del sistema electroenergético nacional.