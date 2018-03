El pueblo vota en las urnas

Mesa electoral en Terminal de Ómnibus Nacionales

Cuba amaneció este 11 de marzo más libre que nunca. Ejercer el derecho al voto como parte de un ejercicio de pura democracia es para los más de ochos millones de cubanos convocados a las elecciones, un deber con la patria y con la continuidad histórica de la Revolución.Desde todos los rincones de la isla, cubanos y cubanas votan por el futuro de una nación. El colegio electoral ubicado en el hospital Julito Díaz, en el municipio de Boyeros, es uno de los cuatro mil 263 distribuidos en todo el país. Ese espacio es también uno de los más de 40 emplazados en centros de gran concentración de electores y destinados para quienes no se hallen en su lugar de residencia a la hora de ejercer el derecho al voto.Allí, Yusimí Gener, secretaria del comité del Partido Comunista de Cuba, refirió que quienes participan en la mesa electoral han tenido una buena preparación de cara a estas elecciones, con varios días de anticipación.“Somos un colegio atípico, porque estamos en un hospital, pero estamos preparados para todo. Todas las condiciones están creadas, el transporte está garantizado, los compañeros están bien capacitados. Está aquí parte del consejo de dirección del hospital para asegurar que todo fluya sin ningún tipo de dificultad”, añadió.Arley Pérez Jiménez, estudiante de la Secundaria Básica Raúl Suárez, expresó que para él significa mucho estar aquí hoy, “porque estoy haciendo algo por mi país”.Mercedes Pérez, miembro de la mesa electoral, dijo que de acuerdo con el listado de las salas y la cantidad de personal del hospital, pacientes y acompañantes, se prevé que alrededor de 200 personas ejerzan su derecho al voto en ese sitio.“Nosotros tenemos un listado provisional. Vienen personas que no han podido salir de pase o que viven en el interior”, agregó.Hasta las 7:50 A.M. han venido a votar nueve personas. Aún es temprano.La sala de espera de la Terminal de Ómnibus Nacionales se ha convertido también en mesa electoral. Los pasajeros, rumbo a otras provincias del país, chequean en la puerta su ticket de embarque y con carnet de identidad en mano, se alistan y votan..Onelpis Figueredo Hernández, chofer desde hace once años y medio, dice que está muy buena la opción de votar en esta sede. “A las 9:00 a.m. salgo rumbo a Las Tunas. Son 11 horas y media de viaje – y 49 pasajeros a bordo –. Si no fuera así no lo pudiera hacer porque yo llego por la noche.”Regla María Balmaceda, presidenta de la mesa electoral, explica que tuvieron una gran preparación previa a los comicios. “Recibimos seminarios, orientaciones y hoy abrimos a las 7:00 a.m. con todo preparado. Todos los pasajeros que se han ido de viaje han pasado por nuestra mesa.”En las primeras horas de la mañana habían votado 114 electores de Las Tunas, Camagüey, Guantánamo y algunos pineros de la Isla de la Juventud.“Estos pasajeros no pueden ejercer el voto cuando llegan a sus provincias, porque llegan fuera del horario que está estipulado. Entonces se dio una orientación por parte de la dirección de que los ómnibus que iban a salir en un horario más temprano se detuvieran unos minutos hasta que ellos ejercieran el voto.”La escuela que lleva el nombre del joven periodista norteamericano John Reed, autor de la obra Diez días que estremecieron el mundo, viste su portal de banderitas cubanas y da la bienvenida a los 485 electores del colegio número 1 de la circunscripción 38 del municipio Cerro.Elba Hernández, presidenta de la mesa electoral, cuenta que todos están allí desde las 4:00 a.m. La lluvia de la noche anterior les impidió ultimar detalles, pero al amanecer del domingo ya estaba todo listo.En la mesa electoral trabajan una maestra, un ama de casa, una profesora de la escuela de arte Paulita Concepción y una militante del Partido. Todas mujeres y, como dice Elba, mujeres combativas.