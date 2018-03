Judy Bryden, una canadiense que sobrevive al cáncer gracias a la vacuna cubana

Una mujer de Regina, capital de la provincia de Saskatchewan en Canadá, le diagnosticaron cáncer de pulmón en 2016. Aun cuando le pronosticaron sólo un año de vida, ahora su enfermedad crónica está en remisión. Judy Bryden asegura que es gracias a una vacuna que le fue administrada en Cuba.Judy viajó el año pasado a Cuba para recibir tratamiento y recoger varias dosis de la vacuna CIMAvax EGF. La vacuna terapéutica fue desarrollada contra el cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios avanzados, que representa hasta el 85 por ciento de este tipo de patología. Después de tomar las dosis de la vacuna durante varios meses, Bryden informó que en el último escáner de sus pulmones no encontraron restos del padecimiento.“Cuando me comunicaron que tenía un año de vida, les dije que iba a demostrarles que estaban equivocados”, dijo Bryden a CTV Regina. “No sabía cómo, pero iba a demostrar que estaban equivocados”, aseguró.Ella desea que CIMAvax esté disponible en Canadá para otras pacientes que se han quedado sin opciones de tratamiento.Después de su diagnóstico, Bryden se sometió a quimioterapia y cinco tratamientos de radiación, que no pudieron detener el progreso de su cáncer. Cuando su esposo, Lorne Bryden, comenzó a buscar en Internet otras opciones de tratamiento, se enteró de la existencia del CIMAvax.La vacuna funciona activando el propio sistema inmunitario del paciente para producir anticuerpos contra una proteína relacionada con el crecimiento y la multiplicación de las células cancerosas. Los estudios han sugerido que CIMAvax puede prolongar el tiempo de supervivencia para pacientes con cáncer de células no pequeñas. Un ensayo clínico demostró que la administración a largo plazo de CIMAvax era “muy segura”.La agencia de salud pública de Canadá, Health Canada, dijo que la CIMAvax no está disponible en el país, porque no se ha presentado ninguna solicitud para la aprobación de la vacuna aquí.En 2016, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. aprobó un ensayo clínico de CIMAvax en su territorio. El ensayo inscribiría hasta 90 pacientes y se completaría a los tres años.Los Bryden organizaron su viaje a Cuba a través de CubaHeal, que facilita el turismo médico y la atención de pacientes en el país caribeño. En unos días, Lorne Bryden viajará a Cuba con el fin de recoger más dosis de la vacuna para su esposa.