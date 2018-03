Presidente peruano renuncia sin autocrítica y culpando a otros

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczysnki, renunció hoy en un video transmitido tras su retiro del palacio de gobierno, en el que leyó su carta de dimisión enviada horas antes al parlamento y en la que no hay ninguna autocrítica.La grabación, en la que aparece junto al también renunciante gabinete ministerial fue difundida por la televisión estatal y en el texto Kuczysnki se declara no solo inocente de los graves indicios de corrupción que se le atribuyen, sino también víctima de la hostilidad de la oposición. El mandatario dejó el palacio de gobierno, cercado por un escándalo de corrupción, menos de veinte meses después de iniciar una administración neoliberal políticamente frágil.El mandatario salió por la puerta principal, sin que lo acompañara ninguno de los miembros del Consejo de Ministros, cuya sesión presidió hoy por última vez.Tras detenerse en el umbral a hablar unos momentos por su teléfono móvil, abordó un automóvil, siendo despedido por un pequeño grupo de colaboradores de su despacho.Más temprano, envió su carta de renuncia al Congreso de la República, cuando más de un centenar de congresistas, sobre un total de 130, le exigían renunciar bajo amenaza de destituirlo mañana en una sesión convocada para el efecto.La suerte del acaudalado hombre de negocios y político fue decidida ayer, con la difusión de grabaciones de video en las que aliados suyos ofrecían prebendas a un legislador opositor a cambio de que no vote por la destituciónEl breve ejercicio presidencial de Kuczynski, quien comenzó su gestión el 28 de julio de 2016, se caracterizó por su debilidad y su persistente afán de concertar su administración con Fuerza Popular (FP), de Keiko Fujimori, cuya bancada parlamentaria mayoritaria cumplió un rol vital para el desgaste y el fin de su mandato, impulsado por bancadas progresistas.