China podría imponer aranceles a 128 productos de EEUU

China anunció este viernes que ha preparado una lista de hasta 128 productos procedentes de EEUU a los que podría imponer aranceles como respuesta a la decisión similar que aprobó este jueves el mandatario norteamericano Donald Trump.El ministerio de Comercio chino difundió un comunicado en el que anticipa aranceles por valor de tres mil millones de dólares que tendrán como objetivo los frutos secos, vino, tuberías de acero, productos cárnicos y el aluminio reciclado. Se trata por el momento de un aviso y de un primer paso que Pekín aplicará en dos fases. “Tenemos la intención de imponer aranceles a ciertas importaciones de EEUU para establecer un balance con las pérdidas que causarán a los intereses chinos los aranceles estadounidenses al acero y el aluminio”, indicó el citado departamento en el mismo texto.Las bolsas asiáticas se sumaron al pesimismo que se impuso el jueves en Wall Street y comenzaron la jornada con pérdidas significativas. La de Tokio había registrado una bajada de 3,07 por ciento a los 10 minutos de su apertura, un descenso similar al que se apreciaba en Hong Kong, Shanghai o Shenzen.El choque comercial entre los dos países afectará a dos economías que representan un 40 por ciento de la producción mundial, lo que explica la enorme preocupación de los mercados de todo el orbe, y los asiáticos en particular.“Aranceles significan una guerra comercial y las noticias han empujado a los inversores mundiales a buscar una salida a la carrera”, opinó Chris Rupkey, un analista de MUFG Union Bank.En una reveladora entrevista con la emisora china CGTN, Cui Tiankai, el embajador de China en EEUU advirtió que su país nunca ha deseado embarcarse en una confrontación de este tipo pero fue contundente: “Nunca quisimos empezar una guerra comercial pero si nos la imponen, lucharemos hasta el final, no tenemos miedo”.Cui distribuyó un comunicado en el que incidía en esta opinión y dijo: “Si alguien quiere jugar duro con nosotros, jugaremos duro y a ver quién es el que más dura”.“Trump ha subestimado la determinación de China para adoptar represalias y no ha considerado plenamente el precio que pagará al iniciar esta guerra comercial. Está jugando con fuego y terminará siendo un desastre para EEUU”, indicó por su parte el diario Global Times en su editorial.El embajador chino ante la Organización Mundial de Comercio, Zhang Xiangchen, se pronunció en términos similares y además de explicar que Pekín se plantea presentar una demanda contra Washington ante esa entidad, “no podemos excluir otras opciones”.Para Zhang, el “apaciguamiento frente al proteccionismo” no funciona, “si te rindes al proteccionismo, pierdes tu credibilidad”.Agentes inspeccionan productos en un almacén en Qingdao, en la provincia China de Shandong. Foto: APPekín mantiene en la recámara la posibilidad de frenar las importaciones de soja estadounidense, que el año pasado ascendieron a más de 30 millones de toneladas, y que representan más de un 57 por ciento de las exportaciones de ese sector, y las compras a firmas como Boeing, que fabrica más de la mitad de todos los aviones comerciales chinos y que reconoció en 2016 que las importaciones chinas han generado unos 150 mil puestos de trabajo en EEUU, o General Motors, que vende muchos más vehículos en la nación asiática que en su propio país de origen.Pero como recordó tanto Cui como Zhang, este es un choque que no según ellos “no dejará ganadores” y que pone “en peligro el orden comercial internacional y la estabilidad económica mundial”.“Si Trump ha decidido paralizar el sistema nadie puede hacer nada”, asumió con resignación el mismo Zhang en su entrevista con Reuters.