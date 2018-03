Los norteamericanos se sienten seguros en Cuba, asegura encuesta

La organización estadounidense Cuba Educational Travel acaba de dar elementos contundentes sobre el tema de la seguridad en la Isla, al realizar una encuesta a quienes, provenientes del país norteño, viajaron al archipiélago los pasados 14 meses, desde enero de 2017 hasta febrero de 2018.Los encuestados, ciudadanos de Estados Unidos, respondieron de forma anónima a ocho preguntas básicas relacionadas con su estadía en la nación caribeña y los resultados quedaron claros: el 99,13 por ciento de los 462 entrevistados aseguraron que estuvieron “muy seguros” o “seguros”. Solo tres dijeron sentirse «inseguros » en su viaje, uno refirió no tener clara su respuesta y ninguno catalogó su estancia como «muy insegura». Si bien es cierto que más de la mitad (el 54,78 por ciento) organizaron su viaje antes de que se iniciara la arremetida mediática de los ¿ataques sónicos?, 447 personas recomendaron la estancia en Cuba, basados en su experiencia personal y en lo que han leído sobre las supuestas afectaciones médicas al personal de la Embajada, y únicamente 15 se expresaron contrarios al dar una recomendación positiva.En términos de percepción del crimen menor (petty crime, como se expresa en inglés), los 462 estadounidenses catalogaron a Cuba de la siguiente forma: el 64,50 por ciento dijo que era muy segura, el 30,30 prefirió caracterizarla como segura, solo el 1,73 la clasificó de insegura, 0,43 de muy insegura, y el 3,03 no supo qué declarar.A la hora de considerar la capacidad de respuesta de las instituciones cubanas y las agencias de viaje ante la violencia, 257 estadounidenses (57,88 por ciento) apuntaron que estaban muy bien preparadas y 175 las describieron como preparadas. En las marcas negativas, diez personas optaron por el no preparadas y dos (0,45 por ciento) por el muy poco preparadas. En este caso la muestra se redujo a 444, pues los restantes 18 no contestaron.En una pregunta similar, pero que valoraba la respuesta ante los problemas de salud y ambientales —muy en sintonía con las manipuladas enfermedades de los diplomáticos—, respondieron de la siguiente forma: 248 como muy bien preparadas, 179 como preparadas, 18 no preparadas y dos como muy poco preparadas.Las consultas, recopiladas en cinco días (del lunes 26 de febrero al vienes 1ro. de marzo) es una muestra de lo que los estadounidenses piensan: en Cuba, se sienten seguros y respaldados.