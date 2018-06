Senador republicano Jeff Flake afirma que viajar a Cuba es seguro

El senador republicano Jeff Flake destacó hoy en La Habana que viajar a Cuba es seguro, en un mensaje claro para aquellos que han querido impedir la afluencia de estadounidenses a la nación mayor de las Antillas.Flake, representante a la Cámara Alta del Congreso por Arizona desde 2013, apuntó en declaraciones a la prensa nacional y extranjera que acudió al Hotel Cohíba de La Habana, que pretende que los estadounidenses sepan que es seguro viajar a Cuba. Las reglas han cambiado, dijo al referirse a las restricciones a los viajes impuesta por la administración de Donald Trump en 2017, pero “todavía quedan opciones para que los norteamericanos vengan a Cuba”, aseguró.Muchos continúan viniendo, pero otros no –por las alertas de viaje emitidas por ese gobierno sobre Cuba–, y quiero asegurarme de que reciban este mensaje de seguridad para viajar a este país, subrayó Flake.En 2017 llegaron a Cuba un millón 173 mil 428 estadounidenses para un crecimiento del 191 por ciento, en relación a los que arribaron en 2016 y de estos 619 mil 523 fueron ciudadanos de ese país, y el resto cubanos residentes en Estados Unidos.El aumento de los arribos reportado en 2017 se produjo a pesar de las restricciones impuestas por Washington a sus ciudadanos, quienes no pueden hacer turismo en el archipiélago o viajar libremente como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace más de cinco décadas.Reiteró que nunca ha estado a favor de la política de bloqueo de las administraciones de EE.UU. y sí a favor de normalizar las relaciones entre ambos países, que aseveró son beneficiosas para La Habana y Washington.El legislador norteamericano fue recibido en la tarde de hoy lunes por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, con quien conversó sobre las relaciones bilaterales en compañía del presidente ejecutivo de Google, Eric Emerson Schmidt.Senador por Arizona, Flake ha copatrocinado proyectos de ley que contribuyen a la cooperación y la libertad de viajes a Cuba.Hemos dado algunos pasos atrás, confesó, en referencia a la postura de Trump respecto a Cuba, pero tenemos la esperanza de seguir hacia adelante, de manera que podamos regresar al modelo de las relaciones que se lograron durante la administración de Barack Obama, con la que Cuba suscribió una veintena de acuerdos, añadió.Subrayó que está feliz de volver a Cuba, a donde ha viajado en múltiples ocasiones y deseoso de más viajes de los estadounidenses a la mayor de las Antillas y que puedan relacionarse con el pueblo cubano.Dijo que durante el encuentro con el jefe de Estado cubano se percató de que no hay dos personas que hablen lenguas diferentes, y al mismo tiempo dialoguen en el mismo idioma como los ingenieros, refiriéndose a la profesión de Díaz-Canel Bermúdez y de Emerson Schmidt, el presidente ejecutivo de Google.Al referirse al reciente acuerdo entre autoridades postales de Cuba y Estados Unidos para que el correo directo viaje a bordo de vuelos regulares, confirmó que es una buena noticia y debería ser tomada como modelo para nuevos entendimientos.El encuentro de hoy entre Díaz-Canel Bermúdez y la delegación que encabeza el senador Jeff Flake es la primera procedente de EE.UU. que recibe el mandatario cubano tras asumir como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en pasado 19 de abril.Durante el encuentro conversaron sobre el estado de las relaciones bilaterales, así como las posibles áreas de cooperación de mutuo interés.Los visitantes estuvieron acompañados por el encargado de negocios de los Estados Unidos en Cuba, excelentísimo señor Philip Goldberg.