Anuncia Mariano Rajoy su dimisión a la presidencia del Partido Popular

Renuncia Rajoy a sus cargos en el PPMadrid, España. - Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno Español anunció su dimisión a la Presidencia del Partido Popular (PP) y declaró que se realizará un próximo congreso extraordinario del partido, en el que se decidirá quien será el nuevo líder de la formación conservadora.

Según el exmandatario: “Es lo mejor para mí, para el PP y para España. Propongo una Junta Directiva para convocar un congreso que abra una nueva etapa en nuestro partido con una nueva dirección”.

Asimismo aseguró que cumplirá con sus funciones “hasta que elijáis a la persona que me vaya a sustituir, y lo haré con prudencia, no plantearé cambios en el partido ni en los grupos parlamentarios porque eso le corresponde a quien me suceda en la presidencia, si quiere”.

En un discurso dirigido principalmente a la militancia del PP y a sus colaboradores más cercanos, Rajoy ha puesto en valor la trayectoria política de su formación política. “Hemos defendido la unidad de España, mientras otros hablaban, con prudencia y con firmeza. Nos han dado lecciones desde todas partes, pero hemos sido nosotros los que tomamos las decisiones”, defendió.

Rajoy se despidió emocionado, entre aplausos, poco después de recordar que “ahora toca mirar al futuro. Seguimos siendo el primer partido de España, contamos con mayoría absoluta en el Senado, tenemos dirigentes preparados y por tanto no hay motivo para el desánimo”.