China sin evidencias sobre presunta enfermedad en diplomáticos EE.UU.

China reafirmó hoy que sus investigaciones oficiales no hallaron ninguna evidencia sobre los presuntos problemas de salud presentados por diplomáticos de Estados Unidos que laboran en el país.Hua Chunying, vocera del Minsiterio de Relaciones Exteriores, recordó que desde el primer reporte sobre la misteriosa afección sónica se desarrollaron estudios y presentaron las conclusiones a las autoridades norteamericanas. 'No encontramos ninguna causa o pista que conlleve a la situación mencionada por Estados Unidos', precisó.La portavoz añadió que aunque Washington no informó formalmente sobre los nuevos casos, Beijing está lista para indagar con responsabilidad sobre el asunto y mantener la comunicación bilateral al respecto.Hua respondió así a nuevos reportes circulados ayer acerca de la evacuación de dos funcionarios estadounidenses que trabajan en el consulado de la ciudad sureña de Guangzhou por misteriosos síntomas de salud, registrados antes en otro empleado gubernamental.Un equipo médico evalúa a los afectados, sus colegas y familiares, pues no está claro el número de personas con problemas.Estos casos siguen a un primero que sintió 'sensaciones de sonido y presión' inusuales y fue diagnosticado con una lesión cerebral traumática leve mientras laboraba en China.Según el secretario de Estado, el empleado gubernamental tiene indicaciones médicas 'muy similares' y 'completamente consistentes' con las experimentadas por diplomáticos estadounidenses mientras trabajaban en La Habana, Cuba.Sin embargo, indicó que aún no ha establecido la naturaleza precisa de los problemas de salud ni se sabe si existe una causa común para los casos registrados en la isla caribeña y en China.El tema de los alegados problemas de salud reportados por diplomáticos en Cuba fue el argumento usado por el Gobierno de Donald Trump para reducir drásticamente el personal en las respectivas embajadas en La Habana y Washington, y tratar de descarrilar la posibilidad de mejoras en las relaciones bilaterales.