Debaten sobre radio y patrimonio sonoro cubano

Hasta el 9 de junio, la Convención de Radio y Televisión Cuba 2018 también abre un espacio para el debate en torno a la salvaguarda, desarrollo y contemporaneidad del patrimonio cultural cubano y la gestión de instituciones radiales y otras organizaciones con este objetivo.Según el programa del evento, es objetivo central que “el programa científico retoma como eje rector la memoria histórica y la preservación del patrimonio cultural en la radio y la televisión públicas, considerando que en la mirada a nuestras identidades reside la mayor fortaleza para la creación y sus retos en la era global que imponen las transnacionales de la información y la comunicación”. Como parte del taller Memoria Histórica y Patrimonio Cultural, los MSc. Alberto Cordoví, Director de Programas en Radio Taino y Minerva Rodríguez, Directora del British Council Cuba presentaron la ponencia “Una mirada al patrimonio sonoro desde la creación musical contemporánea”, donde se acercan al fenómeno del consumo de la música cubana por los jóvenes de la Isla en la actualidad y las estrategias de instituciones radiales en este sentido.A través de proyectos y acciones concretas como el programa The Selector o el concurso MusicDos para jóvenes Dj’s, la emisora Radio Taino, de conjunto con el British Council Cuba, han desarrollado una estrategia común que permite el acercamiento de ese grupo etario al patrimonio musical de la Isla a partir de la redimensión de las pautas y características acorde a las tendencias más contemporáneas sin desechar la tradición.Se trata de alianzas que han establecido estas dos instituciones para el intercambio musical de dos programas radiales (The Selector y Cuba Tonight), y música y cultura de dos países como Cuba y Reino Unido, además de una estrategia para la promoción y acercamiento a los jóvenes del patrimonio y el archivo sonoro de la Radio Cubana, mediante la cual, ese tipo de música poco aceptada por muchos jóvenes cubanos, es visibilizada en Gran Bretaña.Es por tal razón, que el análisis de los investigadores propone acercarse a la problemática a partir de estas experiencias específicas como modelo de una fórmula de uso de alianzas, no solo entre instituciones, sino también entre proyectos que pueden utilizar soportes y recursos novedosos para que los jóvenes se acerquen a las piezas legadas por autores de otras épocas del pentagrama musical cubano.Se trata, según los autores, de readecuar estrategias y tácticas que se correspondan con la manera de articular y percibir ese patrimonio de gran valía, no sólo para los jóvenes, sino también para la cultura cubana.