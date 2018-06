Informan sobre cierre del Túnel de la Bahía de La Habana

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a la población y en particular a los conductores de vehículos, que con motivo de la continuidad de las reparaciones del sistema de drenaje del Túnel de la Bahía de la Habana, se adoptarán medidas de carácter preventivo para garantizar una movilidad segura.A partir del sábado 9 de junio a las 7:00 am y hasta el domingo 24 a las 12:00 am, se aplicará el cierre total de la circulación vial en el sentido Cabaña –Habana y se utilizará de forma excepcional, para ómnibus del transporte de pasajeros, taxis ruteros (Cooperativa) y vehículos de Régimen Especial, el doble sentido en los carriles Habana-Cabaña.Avenida del Puerto, Boyeros, 26, Anillo del Puerto y las calles Fábrica o 1ra de Regla, Vía Blanca, G, Marina, San Lázaro, Belascoaín, Cristina y Arroyo.Se ofrecen disculpas por las molestias que estas medidas puedan ocasionar y se exhorta a los conductores a cumplir con las disposiciones establecidas en la presente nota y mantenerse atentos a las orientaciones de los agentes de la autoridad, con el fin de evitar la ocurrencia de siniestros viales.