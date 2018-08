Establecen normas jurídicas para el Sistema de Propiedad Industrial cubano

La Gaceta Oficial de Cuba publicó este viernes dos decretos-leyes, tres decretos y cinco resoluciones, con nuevas normas jurídicas para el Sistema de Propiedad Industrial, que permiten la adopción de medidas para proteger la salud pública y la nutrición, contrarrestar el ejercicio abusivo de los derechos de propiedad industrial, así como asegurar la protección, gestión y comercialización de los derechos de propiedad industrial de la información no divulgada.“La Política del Sistema de Propiedad Industrial, aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de octubre de 2014, constituye un instrumento de gestión para personas jurídicas y naturales, que se inserta en las políticas sectoriales de desarrollo y forma parte de las agendas de trabajo de diferentes organismos y organizaciones internacionales”, comentó en conferencia de prensa María de los Angeles Sánchez Torres, directora general de la Oficina cubana de la Propiedad Industrial. Esta política de gestión se integra al desarrollo y protección de las producciones intelectuales, la innovación y los procesos de transferencia de tecnología. La inversión nacional y extranjera, cooperación científica y tecnológica, el comercio de bienes y servicios, completan las funciones de las normativas que integran la legislación vigente y los Tratados y Convenios Internacionales de los que Cuba es parte.Para complementar el marco normativo vigente e implementar la política aprobada, se acordó:

Decreto-Ley No. 336, sobre las disposiciones contractuales de propiedad industrial en los negocios jurídicos, del 30 de junio de 2016



– Las disposiciones contractuales de propiedad industrial que se requieren incluir en los negocios jurídicos para la adquisición de tecnología y la colaboración económica y científico-técnica.



– Identifica las disposiciones contractuales restrictivas que impiden, limitan o distorsionen abusiva o injustificadamente el comercio.



– Contratos de licencia y cesión para la adquisición de tecnología basada en solicitudes o derechos de propiedad industrial o información no divulgada.



– Acuerdos para la elaboración económica y científico-técnica.



Sobre el tema, la directiva de la Oficina cubana de la Propiedad Industrial dijo que este Decreto-Ley va a constituir una herramienta de gestión importante para los grupos negociadores de las entidades y los órganos superiores de la dirección empresarial, y todo aquel que ejercite una actividad de negocio y se incluyan derechos de propiedad industrial.



“También en las relaciones contractuales que se dan entre las universidades, las empresas nacionales, y aquellas que adquieran tecnología del exterior”, agregó.



Este decreto, según Sánchez Torres, busca garantizar que la explotación de los derechos de propiedad industrial se realice mediante contratos en los cuales no se incluyan cláusulas comerciales restrictivas y abusivas que vayan en detrimento de la libertad de desempeño empresarial y comercial de las entidades cubanas en el proceso de inversión nacional y extranjera.



“Es importante destacar que en los acuerdos de colaboración que tienen lugar entre centros de investigación, o universidades con una parte extranjera, se garantice que las disposiciones de propiedad industrial que se incluyan, preserven los conocimientos e innovaciones tecnológicas preexistentes de la parte cubana y sobre la protección de los resultados futuros que se puedan realizar a partir de la colaboración”, acotó.



Decreto-Ley No. 337, de la protección contra las prácticas desleales en materia de propiedad industrial, del 30 de junio de 2016



Este decreto se aplica a las prácticas desleales realizadas a través de cualquier medio, por personas naturales o jurídicas en el ejercicio de actividades industriales o comerciales.



– Define los actos que serán considerados prácticas desleales en materia de Propiedad Industrial (todo acto contrario a las prácticas honestas en la industrial y el comercio, particularmente de causar confusión, aseveraciones falsas, entre otras conductas).



– Dispone la protección de la información no divulgada que se encuentre legítimamente bajo el control de las personas naturales y jurídicas, así como de los datos de pruebas depositados en los órganos regulatorios que autorizan la comercialización de productos farmacéuticos y químicos para la agricultura.



– Establece quiénes son las personas legitimadas para instar al tribunal competente y las acciones que pueden ser ejercitadas cuando los intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por una práctica desleal en materia de propiedad industrial.



Decreto No. 341, de la Oficina Cubana de la Propiedad industrial, del 28 de febrero de 2018



Según María de los Angeles, se aprobó además el Decreto No. 341, la cual ratifica como órgano rector del Sistema de Propiedad Industrial a esta entidad cubana que tiene como misión conferir el registro de los derechos de propiedad industrial en la República de Cuba y prestar servicios científico-tecnológicos especializados para contribuir al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, la inversión nacional y extranjera.



Asimismo, se ratifican las funciones de la OCPI como entidad adscripta al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente.



Decreto No. 342, Reglamento del Decreto-Ley No. 290 de las invenciones y dibujos y modelos industriales, del 28 de febrero de 2018



Este Decreto que data de noviembre de 2011, regula el procedimiento de concesión de las patentes y los certificados de registro de los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales.



Decreto No. 343, Del sistema de Propiedad Industrial, del 28 de febrero de 2018



Este decreto pretende establecer los principios, objetivos, bases e indicaciones para el diseño e implementación del Sistema de Propiedad industrial cubano.



Igualmente, constituye una guía metodológica para la gestión de la propiedad industrial de los diferentes actores sociales, donde comprende las indicaciones sobre el Uso de la información, Protección de los derechos e información no divulgada, Comercialización, Defensa de los derechos. Así como la Planificación de recursos financieros para la protección y el Control de los activos de la propiedad industrial.



Este decreto establece un plazo de 180 días para diseñar, estructurar y organizar el Sistema de Propiedad Industrial en los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, entidades nacionales, empresas y entidades.



Resolución No. 151. Normas para la aplicación en la República de Cuba del tratado de cooperación en materia de patentes. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente, 29 de junio de 2018.



La resolución complementa el Decreto-Ley No. 290 (de las invenciones y dibujos y modelos industriales), y que actualiza el procedimiento para la implementación del tratado de Cooperación en Materia de Patentes en territorio cubano.



Resolución No. 152. Procedimiento para la remuneración a inventores, autores y obtentores. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente, 29 de junio de 2018.



Esta resolución complementa igualmente el Decreto Ley No. 290 y 291 (Protección de las variedades vegetales); y establece el procedimiento para la participación de los autores, inventores y obtentores de los beneficios que obtenga la entidad por la explotación de una creación obtenida en el marco de una relación jurídico-laboral y que haya derivado en una patente o registro concedido vigente en el territorio de explotación, y se derive beneficios económicos.



Resolución Conjunta No. 1. Procedimiento para realizar el examen técnico de las variedades vegetales. Ministerio de la Agricultura y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente, 29 de junio de 2018.



Esta resolución complementa lo dispuesto en el Decreto-Ley no. 291 (Protección de las variedades vegetales, del 21 de noviembre de 2011) y establece la relación entre la oficina cubana de la Propiedad Industrial y el Centro de Examen de las variedades vegetales.



Resolución No. 60. Norma que aprueba las tarifas ara el examen de las variedades vegetales (Director del Instituto de investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical Alejandro de Humboldt). Resolución No. 375. Norma para la creación del Centro de Examen para realizar el examen técnico de las variedades vegetales (Ministerio de Agricultura), 29 de junio de 2018.



Ambas resoluciones son complementarias al Decreto-Ley No. 291, que establece el Procedimiento de Concesión del Derecho de Obtentor sobre una variedad vegetal.



Las normas aprobadas entran en vigor 60 días después de su publicación hoy en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, complementando de esta forma el ordenamiento jurídico existente en la materia.