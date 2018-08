Avanza capacitación sobre nuevas normas para el Trabajo por Cuenta Propia

Unas 5854 personas han participado en todo el país en los seminarios de capacitación sobre las nuevas normas para el Trabajo por Cuenta Propia, informó en conferencia de prensa Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Cuba.Este proceso, que tiene como objetivo realizar aclaraciones, exponer ejemplos sobre el alcance de las nuevas medidas y preparar a las estructuras administrativas y organismos rectores de las nuevas políticas para este sector, proseguirá a nivel municipal con encuentros con los trabajadores. Según detalló la funcionaria estos seminarios se iniciaron el paso 16 y 17 de julio con el encuentro nacional, y luego se extendieron al resto de las provincias, en las cuales se “apreciaron una buena organización y disciplina. Los debates facilitaron el intercambio entre los organismos rectores y sus homólogos a nivel provincial y se enfatizó en cuestiones como el control”.En la actualidad se ejecutan estos encuentros en todos los municipios del país con las estructuras administrativas que implementarán el nuevo paquete jurídico. En el caso de la capital, aclaró, se concluyeron los mismos por lo que desde esta jornada se inició el seminario con los trabajadores por cuenta propia.“La preparación en La Habana se realizará primeramente con aquellos que tengan dos licencias de actividades que no se integran, ya que ellos necesitan más tiempo para decidir la actividad que ejercerán. En este grupo se encuentran unos 4 800 trabajadores aproximadamente que representan el 2, 7 % de los TPCP en la urbe”, aclaró.“Más adelante capacitaremos a los que tiene más de una autorización pero en actividades que sí se unifican; posteriormente a los que tiene licencia en aquellas que se integran y por último a los cuentapropistas cuyas labores no recibieron modificaciones con las nuevas normas”, agregó la viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.Durante la conferencia de prensa, Feitó exhortó a asistir a los encuentros a todos los TPCP, a los que se les facilitó de manera gratuita la Gaceta Oficial número 35 extraordinaria, que contiene las más recientes disposiciones.Entre las inquietudes más reiteradas hasta el momento se encuentra la limitación de la cantidad de licencias y las relacionadas con la implementación de las normativas en el transporte. En este sentido, agregó que tomando como referencia fundamentalmente los comentarios en nuestro sitio web Cubadebate, se elaborará un “Preguntas y Respuestas” para esclarecer estas dudas.En Cuba cerca de 592 mil personas ejercen el trabajo por cuenta propia, lo que constituye el 13% de los ocupados en el país. Las 27 actividades que estaban congeladas se abrirán otra vez al otorgamiento de licencias a partir de diciembre próximo con las nuevas regulaciones en vigor.A la vez, se crean nuevas licencias. Se modifica el permiso de elaborador de alimentos y bebidas mediante servicios gastronómicos y restaurantes al crearse dos nuevas figuras: servicios gastronómicos y restaurantes, y servicios de bar y recreación. Se crean, además, las actividades de panadero-dulcero y de arrendador de medios de transporte.Como se dio a conocer el mes pasado, no desaparece ninguna actividad, 96 de las existentes pasan a agruparse en 28, y de un total de 201 quedamos en 123.En algunos casos una sola autorización, como sucede en la actividad de belleza (donde se agrupan ahora siete actividades), permitirá un servicio más integral con la misma carga tributaria de antes.Las nuevas regulaciones también establecen que nada más se otorgará autorización para ejercer una sola actividad aprobada por persona.A la vez, sólo se podrá ejercer en un mismo domicilio una sola de las actividades de servicios gastronómicos en restaurantes, servicios gastronómicos en cafetería, o servicio de bar y recreación.- vendedor mayorista de productos agropecuarios,- vendedor minorista de productos agropecuarios,- carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria,- comprador vendedor de discos- operador de equipos de recreación (para los equipos rústicos)