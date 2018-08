ONU reclama a Estado brasileño asegurar derechos políticos de Lula

El Comité de Derechos Humanos de la ONU instó hoy al estado brasileño a permitir que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva disfrute y ejercite sus derechos políticos como candidato en las elecciones de 2018.Así lo anunciaron a través del portal www.lula.com.br los abogados de la defensa del exdignatario, Valeska Teixeira Zanin Martins y Cristiano Zanin Martins, quienes presentaron un pedido en ese sentido junto al también letrado Geoffrey Robertson. El órgano de Naciones Unidas subrayó además que Lula debe tener asegurado el 'acceso apropiado a la prensa y a miembros de su partido político' y la posibilidad de concurrir como candidato presidencial 'hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo'.La decisión reconoce así la violación del artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles de la ONU y la ocurrencia de daños irreparables a Lula en la tentativa de impedirle participar en las elecciones o de negarle acceso irrestricto a la prensa o a miembros de su coalición política durante la campaña, remarcaron los abogados. Ante esa nueva determinación -advirtieron los defensores- ningún órgano del Estado brasileño podrá presentar cualquier obstáculo para que el ex presidente pueda contender en los venideros comicios hasta que exista una decisión final transitada en juzgado y en un proceso justo.La nota de los juristas recuerda que Brasil, por medio del Decreto número 6.949/2009, incorporó al ordenamiento jurídico patrio el Protocolo Facultativo que reconoce la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos de la ONU y la obligatoriedad de sus decisiones.La resolución del organismo internacional fue dada a conocer un día después que el ministro del Tribunal Superior Electoral (TSE) Sérgio Banhos impidiera la participación del ex dignatario en el segundo debate televisivo entre los candidatos presidenciales para las elecciones de octubre próximo.Banhos negó la posibilidad de que Lula tomara parte en el careo de esta noche, organizado por la Rede TV, alegando que su prisión 'está ligada con cuestiones criminales que no pueden ser analizadas por la Justicia Electoral'.Al comentar hoy la orden judicial, la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, denunció que la persecución contra el exmandatario, preso político hace más de 130 días, no cesa. Para Lula no existe la imparcialidad, enfatizó la senadora petista al comentar en su cuenta de Twitter y remarcó que Lula es candidato registrado y goza de todas las prerrogativas, aún cuando esté injustamente preso.La candidatura presidencial del líder histórico y fundador del PT fue registrada este miércoles ante el TSE con el respaldo -inédito en la historia electoral de Brasil- de unas 50 mil personas congregadas en las afueras de esa Corte y que antes desfilaron por las calles de esta urbe reclamando la libertad de Lula.