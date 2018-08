Presidente cubano lamenta fallecimiento de Kofi Annan

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, lamentó hoy la muerte del ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan, a quien consideró destacado hijo de África y activo promotor del multilateralismo.En misiva dirigida al actual secretario general de la ONU, António Guterres, el jefe de Estado transmitió las condolencias del pueblo y gobierno de Cuba, informó la emisión estelar del noticiero nacional de televisión. Díaz-Canel recordó en su mensaje las visitas de Annan a Cuba, en particular su participación en la XIV Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en La Habana en septiembre de 2006.Altos representantes de la ONU manifestaron este sábado su tristeza por el fallecimiento del ex secretario general de esa organización, al que consideran un ejemplo a seguir.También gobiernos, partidos, activistas sociales y organizaciones del mundo lamentaron el deceso de Annan, alabado por su dedicación y trabajo en el foro internacional.El Gobierno y pueblo de Ghana, la Primera Dama Rebecca y yo estamos profundamente tristes por la noticia, afirmó el presidente de esa nación, Nana Akufo-Addo, en un comunicado oficial.Annan murió está sábado en Suiza a los 80 años de edad, según informó la familia y la fundación creada por el también ganador del Premio Nobel de la Paz en 2001.