Revelan que el VIH-SIDA fue creado en laboratorios militares de Estados Unidos

VIH - Sida, un producto norteamericanoWashington, EE.UU. - Alto Oficial de la Inteligencia Naval Militar de EE.UU, (Office of Naval Intelligence ONI) división administrativa que forma parte de la Corporación de Inteligencia de los Estados Unidos Col. Milton W. Cooper, revela que el VIH SIDA fue desarrollado en instalaciónes biológicas militares de la base de Fort Detrick en 1972 por el Pentágono, como parte del Proyecto MK-NAOMI, siguiendo una orden ejecutiva directa y dando cumplimiento a una Agenda global establecida por el Departamento de Estado.

Testimonio del oficial y analista militar

Durante las conferencias que mantuve en Las Vegas Nevada EE.UU, di a conocer algunas cosas sobre la enfermedad del VIH o HIV, que he mantenido cerca de mí, en mi pecho. Se me reveló que el HIV SIDA fue creado en laboratorios militares por EE.UU para eliminar los elementos de la sociedad innecesarios y la extensa población del Tercer Mundo, mientras estaba inscrito en la Seguridad y la Inteligencia Naval. Mencioné este hecho en mi artículo ” El Gobierno Secreto . ” Ahora me permito publicar el resto de la información y aclaro que el gobierno y sus Agencias de Inteligencia desarrollaron el patógeno y también la cura.

VIH SIDA fue desarrollado en instalaciónes biológicas militares de la base de Fort Detrick de EE.UU.

La iniciativa del proyecto



El primer estudio fue realizado en 1957 por científicos reunidos en Huntsville, Alabama. Ese estudio dio lugar al Proyecto “Alternativa 3″. Otro estudio fue realizado por el Grupo empresarial multibillonario más poderoso : El Club de Roma en 1968 con el fin de determinar los Límites del Crecimiento. El resultado del estudio fue que la civilización tal como la conocemos se colapsaría poco después del año 2000, y los recursos naturales escasearían para las potencias hegemónicas, inclusive el mismo sistema capitalista estaría en peligro, a menos que la población se redujera gravemente, por algún medio. Varias Agencias Top Secret hicieron recomendaciones a la elite gobernante por el Dr. Aurelio Peccei Director del Club de Roma, en ese entonces.

La recomendación principal fue el desarrollo de un microbio indetectable, casi invisible, que atacara el sistema auto inmunológico y por lo tanto hacer que el desarrollo de una vacuna en forma inmediata fuera imposible. Las órdenes dadas fueron desarrollar el microbio y también desarrollar una cura y profiláctico. El microbio podría ser usado contra la población en general y se introdujeron por vacunas administradas por la O.M.S. Organización Mundial de la Salud y organismos de salud continentales. El uso profiláctico iba a ser utilizado por la elite gobernante. La cura será administrada a los sobrevivientes cuando ellos decidan que han muerto bastante gente y lo vean conveniente. Entonces será anunciado como que fue desarrollado recientemente. Este plan fue llamado Global 2000.

La cura y la profilaxis se reprimieron. La financiación se obtuvo del Congreso de los EE.UU. bajo el HB 15090 donde inicialmente más de $10 millones fueron destinados al Departamento de Defensa para producir, el arma “Un agente biológico invisible sintético que no existía de forma natural y para el cual ninguna inmunidad natural pudiera ser adquirida.”

Reunión del Grupo de Roma donde se discutió el proyecto



Dentro de los próximos 5 a 10 años, probablemente se podría hacer un nuevo microorganismo infeccioso que pudiera diferir en algunos aspectos patógenos importantes de cualquier enfermedad conocida.

Lo más importante es que podría ser refractario a los procesos inmunológicos y terapéuticos de los cuales dependemos para mantener nuestra libertad relativa de las enfermedades infecciosas.

Implementación del proyecto

El proyecto secreto se llevó a cabo en la base militar de Fort Detrick Maryland, lugar donde fue desarrollado y perfeccionado.

Dr. Aurelio Peccei Director del Club de RomaDado que gran parte de la población seria diezmada, la elite gobernante también decidió orientar el agente hacia los “elementos indeseables de la sociedad” al exterminio. Los objetivos concretos fueron los hispanos, las poblaciones negras de África, la de escasos recursos, continentes con extensa población y básicamente la extensa población del Tercer Mundo, llamada por esta elite Población Basura.

El nombre militar del proyecto que desarrollo el HIV SIDA es MK-NAOMI. El continente africano fue inicialmente infectado a propósito con el patógeno, a través de la vacuna contra la viruela en 1977.

La población pobre de los EE.UU. fue infectada en 1978 con la vacuna contra la hepatitis B a través de los Centros para el Control de Enfermedades y el Centro de Sangre de Nueva York. Ahora se dispone de la historia completa, que fue escondida de los medios.

Orden Ejecutiva

La orden fue propuesta por el Comité de Políticas Exteriores del GRUPO BILDERBERG con sede en Suiza. También se les ordenó otras medidas, que se pueden corroborar más fácilmente con la política de despoblación de Haig y la de Henry Kissinger que es dirigida y administrada por el Departamento de Estado y el Pentágono en todos los países.

El nombre del Informe de carácter confidencial es “Los límites del crecimiento” un Informe para el Club de Roma, en el Proyecto sobre la difícil situación de la humanidada. En abril de 1968, el estudio se inició en la Academia dei Lincei en Roma, Italia. Se reunieron en la investigación del Dr. Aurelio Peccei. Las recomendaciones secretas de los resultados del estudio fueron hechas por el Dr. Aurelio Peccei, que inclusive se comprometió a no utilizar el tratamiento profiláctico y a no tomar la cura si el microbio se estableciera en él, y si él contrajera la enfermedad por accidente.

Fort Detrick fue el lugar de desarrollo del proyectoEl doctor Peccei fue aclamado como un gran héroe para tomar la decisión de asumir el mismo riesgo que la población en general. Los resultados públicos del estudio fueron publicados en 1972.

Un equipo de científicos del MIT , Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por las iniciales de su nombre en idioma inglés, Massachusetts Institute of Technology) localizada en Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos), se vio involucrada en el Proyecto con la Whitaker College of Health Sciences and Technology.

El equipo de personas del proyecto del MIT, que participó en el estudio son las siguientes:

El Dr. Dennis L. Meadows, Director Manager, Estados Unidos

Dra. Alison A. Anderson, Estados Unidos (experto en contaminación)

El Dr. Jay M. Anderson, Estados Unidos (experto en contaminación)

Ilyas Bayar, Turquía (experto en agricultura)

William W. Behrens III, los Estados Unidos (experto en recursos)

Farhad Hakimzadeh, Irán (experto en población)

El Dr. Steffen Harbordt, Alemania (experto en política y tendencias socioculturales)

Judith Machen, Estados Unidos (experto en administración)

Dr. Donella H. Meadows, Estados Unidos (experto en población)

Peter Milling, Alemania (capital)

Nirmala S. Murthy, la India (experto en población)

Roger F. Naill, Estados Unidos (experto en recursos)

Jorgen Randers, Noruega (experto en población)

Stephen Shantzis, Estados Unidos (experto en agricultura)

John A. Seeger, Estados Unidos (experto en administración)

Marilyn Williams, Estados Unidos (experto en documentación)

Dr. Erich Zahn KO, Alemania (experto en agricultura)

Cuando el estudio se completó en 1969 el Secretario General U Thant hizo esta declaración:

“No quiero parecer sobre dramático, pero sólo puedo deducir de la información que está disponible para mí, como Secretario General, que los Miembros de las Naciones Unidas tienen tal vez diez años, en los que subordinar sus antiguas rencillas y lanzar una alianza mundial para detener la carrera armamentística, a fin de aliviar la explosión demográfica, y para proporcionar el impulso necesario a los esfuerzos de desarrollo.

Si tal asociación mundial no se construye dentro de la próxima década, a continuación, mucho me temo que los problemas que he mencionado alcanzarán tales proporciones gigantescas que estarán más allá de nuestra capacidad de controlar.”

Fue en base a estas recomendaciones que se tomó la decisión de desarrollar este patógeno y liberarlo en especial sobre las sociedades del Tercer Mundo, donde radican en especial manera las riquezas y los recursos naturales disponibles y tan útiles, para el primer mundo .

Desarrollo del patógeno

MK-NAOMI fue desarrollado por la División de Operaciones Especiales (SOD) científicos en Ft. Detrick, Maryland bajo la supervisión de la CIA Agencia Central de Inteligencia de EE.UU y el MI6 de Inglaterra. Una referencia al proyecto MK-NAOMI puede encontrarse en “la Comunidad de Inteligencia” por Fain et al, Bowker, 1977.

Se libera esta esta información al mundo con la esperanza de que alguna nación u organización tenga el valor y los recursos para poner fin a este Proyecto global de despoblación planetaria masiva, cuyos culpables podrían ser acusados se asesinato en masa y de lesa humanidad.

Grupos de poder que lideraron el proyecto

El Grupo Bilderberg, el Club de Roma, La Comisión Trilateral (TC) y el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), todas instituciones masónicas, están en completo control de la mayor parte del mundo y han declarado la guerra contra las poblaciones en general de todas las naciones libres, que no piensan igual que ellos. Tenemos que detenerlos a toda costa, y si ven que sus planes no se cumplen como ellos desean, son capaces de ejecutar otros planes aún más graves, en contra de nuestra soberanía, libertad y democracia en nuestros pueblos. Ellos no son nuestros dioses para decidir quien vive o quien muere.

Ante esta confirmación EE.UU y sus autoridades ahora tienen la obligación, no solo ética sino moral con toda la humanidad de indemnizar a todas las naciones y sus enfermos, por la inmensa cantidad de millones de seres humanos asesinados y aun contagiados con su mortal patógeno, y las naciones el derecho legal que las asiste para llevar ante ley a los culpables de tan tremendo genocidio global ejecutado y que los mismos sean juzgados ante las leyes internacionales por los crímenes de lesa humanidad y exigir la inmediata liberación del antídoto o agente inoculante.

