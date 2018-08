Anuncian cambios en la marcación nacional a partir de noviembre

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) informa en su página oficial que, a partir del 10 de noviembre, habrá cambios en la forma de marcar desde los teléfonos fijos de todo el país.El usuario no deberá marcar los códigos de acceso 0 (desde y hacia La Habana) y 01 (resto de la Isla) para las llamadas desde un fijo hacia un celular - incluye los conocidos como teléfonos de minutos-, las de larga distancia nacional, las realizadas a números únicos (ejemplo: 802 12345, de la Fiscalía General de la República) o a los servicios de datos (entre ellos el 601 01 -ENET-). Según recoge la nota emitida por la Dirección de Comunicación Institucional de la entidad, a partir de la fecha establecida sólo se marcará el número telefónico deseado, es decir, ocho dígitos.El cambio no afectará las comunicaciones desde el extranjero, ni las que se realicen a la Operadora Nacional (011) e Internacional (012, en el caso de La Habana).Los usuarios de las localidades analógicas mantienen la marcación actual en las llamadas locales y de larga distancia provincial, excepto aquellas de larga distancia nacional, en las que se elimina el 1 y mantiene el 0.Deben prestar especial atención los clientes de las localidades de Matanzas en las llamadas de larga distancia nacional, pues únicamente marcaban el 1, y a partir del 10 de noviembre sólo deberán marcar el número telefónico de ocho dígitos.La forma de comunicar desde los móviles hacia los fijos no cambia, ya que se mantiene el número telefónico deseado de ocho dígitos.Si los clientes desean recibir más información, pueden comunicarse con el servicio de Información Comercial marcando 118.Estos cambios, recoge la nota, corresponden a la implementación del Plan Nacional de Numeración, donde se unifica la marcación en el territorio cubano, independientemente del lugar donde se origine la llamada.