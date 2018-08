Cuba se prepara para un mejor curso escolar, confirmó presidente Díaz-Canel

Con una situación favorable, debido al esfuerzo organizativo desplegado en medio aún del periodo vacacional, calificó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los preparativos para el inicio del curso escolar 2018-2019 que comenzará en todo el país el próximo lunes 3 de septiembre.El mandatario comentó que, ante el déficit de maestros que subsiste en algunos territorios, aunque con niveles inferiores a otros cursos, se han buscado alternativas para garantizar el completamiento de docentes frente a las aulas. En el próximo periodo escolar, dijo, se suma al diseño curricular el debate del proyecto de Constitución de la República, hecho de trascendencia para el país que requiere organización y en el que resultan fundamentales los criterios del sector educacional, caracterizados por su profundidad y madurez.Igualmente, consideró que este sector es uno de los más sometidos a los proyectos de subversión enemiga, de ahí la necesidad del trabajo político, de la convocatoria y el quehacer diferenciado y ameno con nuestros jóvenes.El Jefe de Estado convocó a continuar la lucha contra el fraude académico en las escuelas cubanas que, no obstante haberse reducido el número de hechos, se dan casos todavía en pruebas y comprobaciones.Están creadas las condiciones para el comienzo del curso escolar, precisó Díaz-Canel, pero no podemos acomodarnos a lo que ya está hecho, tenemos que continuar los chequeos frecuentes para resolver los problemas que quedan o surjan.Estas apreciaciones las realizó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros durante una reciente reunión donde se pasó revista a los preparativos del curso 2018-2019, en la que representantes de varios organismos dieron cuenta de la situación a pocos días de comenzar las clases.La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, informó que se garantiza el 93 % de la fuerza docente, número similar al año precedente. Las provincias más afectadas son La Habana, Mayabeque y Matanzas. Las necesidades, acotó, se cubren con alternativas de docentes en formación, profesores contratados y jóvenes universitarios, entre otras.Sobre los uniformes escolares detalló que los niveles de venta sobrepasan el 90 % y no se han reportado grandes problemas. Solo en la capital surgieron dificultades con las tallas de algunas prendas, pero se les está dando solución.En estos momentos continúa la entrega de recursos como libretas, libros, cuadernos, mobiliario escolar, medios didácticos, productos de aseo e higiene, entre muchos otros que garantizan la calidad del proceso docente.Velázquez Cobiella señaló como uno de los problemas más sensibles en este curso escolar la situación con la disponibilidad técnica del equipamiento informático y audiovisual, para lo cual también se buscan alternativas.La titular significó que a finales de año o inicios del 2019 se abrirán dos escuelas especiales en las provincias de Villa Clara y Santiago de Cuba, para atender a niños y adolescentes limitados físico-motores de la región central y oriental del país.Por su parte, el ministro de Educación Superior, Ramón Saborido Loidi, aseguró que las condiciones también están creadas en todas las universidades del país para abrir sus puertas a más de 240 000 estudiantes.La infraestructura de las casas de altos estudios se encuentra en una situación más favorable que años anteriores y es buena la cobertura de bibliografía. Igualmente, se están recibiendo en las universidades los aseguramientos necesarios.De manera particular, apuntó que contarán con 21 000 profesores a tiempo completo y otros 6 000 de manera parcial, así como 1 800 jubilados que continúan brindando su saber en esas instituciones académicas.El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, también confirmó que las universidades e institutos de Ciencias Médicas están listos para el nuevo curso escolar, con alrededor de 111 249 estudiantes, 9 600 más que en el anterior.Del mismo modo, representantes del Ministerio de Cultura y del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación dieron cuentan de la situación de sus instituciones para asumir un curso de mayor calidad y entrega de sus docentes y alumnos.