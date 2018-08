Reportan severos daños en la Salud Pública cubana a consecuencia del bloqueo de EE.UU.El bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba es responsable de afectaciones al sistema de salud de la isla superiores a los dos mil 500 millones de dólares en casi 60 años.



Así señala el informe anual elaborado por el ministerio cubano de Relaciones Exteriores, que cubre específicamente el período de abril de 2017 a marzo de 2018 y respalda un proyecto de resolución propuesto por Cuba a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al cerco estadounidense.



De acuerdo con el documento, los graves daños en el sistema cubano de salud a causa del bloqueo se derivan de las dificultades para adquirir medicamentos, reactivos, instrumental, piezas de repuesto para equipos médicos y otros insumos necesarios para el funcionamiento del sector.



Todo lo anterior debe obtenerse en mercados alejados y, en muchas ocasiones, con el uso de intermediarios, lo que provoca el incremento de los precios.



Además, se añade el sufrimiento y la desesperación de pacientes y familiares al no disponer del medicamento idóneo para el tratamiento de una enfermedad o salvar una vida, dolor que resulta incuantificable, apunta el texto.



Según el informe, en el período analizado la empresa cubana importadora y exportadora de productos médicos MediCuba S.A. hizo solicitudes a más de 30 compañías estadounidenses para la adquisición de insumos, sin embargo, solo se recibieron las respuestas de dos, Agilent y Cook Medical. Ambas señalaron que debido a las regulaciones del bloqueo no podían vender ningún medicamento a Cuba.



Entre los productos sensibles requeridos figuraban el medicamento denominado Temozolamida, que constituye la primera línea de procedimiento quimioterapéutico para tumores cerebrales malignos, y el anticuerpo monoclonal Evolucumab Repatha, primer fármaco biológico utilizado para el tratamiento del colesterol elevado en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular.



Adicionalmente, el retroceso experimentado en las relaciones bilaterales ha limitado el intercambio académico y científico de los profesionales y técnicos de la salud cubanos y estadounidenses.



No obstante, gracias a la importancia otorgada por el Estado cubano a la salud pública, el país exhibe resultados en este ámbito comparables con los de muchas naciones desarrolladas. La atención médica gratuita a toda la población es un principio inviolable del Gobierno de la isla.



El venidero 31 de octubre la Asamblea General de la ONU votará por vigesimoséptimo año consecutivo un proyecto de resolución que reclama el cese del bloqueo estadounidense contra Cuba.



Desde 1992, la iniciativa ha tenido un respaldo mayoritario en el principal órgano deliberativo de las Naciones Unidas.



En las tres últimas ocasiones, 191 de los 193 estados miembros de la ONU apoyaron el proyecto. La votación de 2017 solo registró la oposición de Estados Unidos e Israel.