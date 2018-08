Comprobó Díaz-Canel calidad de obras de interés social en La Habana

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comprobó la calidad de varios sitios de interés social y económico, recientemente reanimadosDos son las claves esenciales en el proceso de reanimación: recuperar los lugares y, a la vez, garantizar su sostenibilidad para que sigan funcionando con altos parámetros de calidad, reflexionó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, durante un recorrido, este lunes, por enclaves de interés social y económico en la capital, recientemente beneficiados con inversiones. A diferencia de otras provincias –señaló el mandatario– en La Habana no hay que hacer tantas instalaciones nuevas, sino rescatar las que ya existen; se trata, dijo, de restañarle sus «heridas». Y esa constituye una de las líneas de trabajo del programa por el aniversario 500 de la urbe, según confirmó Luis Antonio Torres Iríbar, secretario del Partido en el territorio, quien acompañó en la jornada al Presidente.No es casual que el Monumento a la Esperanza se halle justo en la entrada del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (Inor). Allí, entre enero y julio de este año, se realizaron más de 85 900 consultas médicas y de 3 800 intervenciones quirúrgicas, y fueron atendidos más de 3 100 nuevos pacientes.Su colectivo, compuesto por 1 087 trabajadores, de ellos 161 médicos, no solo ha logrado un incremento del nivel de actividad hospitalaria utilizando un marco presupuestario inferior, explicó el doctor Luis Curbelo Alfonso, director del centro, sino que salió airoso del extremo reto que supuso el incendio ocurrido en sus instalaciones el 17 de julio último.En información brindada a Díaz-Canel, el doctor Curbelo refirió que debió intervenirse en 16 objetos de obra como consecuencia del siniestro, pero en 12 días culminó la recuperación de las áreas, cuyo confort es ahora mayor.El Presidente constató esa realidad en las zonas de la farmacia, química clínica, la sala A de Mastología, quimioterapia ambulatoria e Imagenología, donde conversó con algunos pacientes y con el personal técnico acerca de los beneficios de la alta tecnología con que allí se cuenta, como los tomógrafos que agilizan la detección del cáncer en cualquier localización, y la forma de sacarle el máximo provecho frente a la obsolescencia programada.- El Inor –fundado en 1966 por el entonces Ministro de Salud, José Ramón Machado Ventura– es el centro rector de la Oncología en Cuba, sede del registro nacional del cáncer y de la Sociedad Cubana de Oncología.- Exhibe el Certificado en Buenas Prácticas Clínicas y de acuerdo con su director, durante 2018 han desarrollado más de 660 cirugías de mínimo acceso.- Otras nuevas tecnologías en cáncer que manejan son implantes de endoprótesis ósea de cadera y pelvis, radioterapia intraoperatoria y superficial, radiocirugías, braquiterapia de Cobalto-60, ganglio centinela y Gamma – cámara de tiroides.- Actualmente utilizan ocho medicamentos biotecnológicos cubanos para el tratamiento del cáncer y participan en varios ensayos clínicos.Entre los meses de julio y agosto, el Acuario Nacional de Cuba ha recibido 111 000 visitantes, un 40 % más que en igual periodo del año anterior, lo que se debe –refirió su directora, María de los Ángeles Serrano Jerez– a la decisión de abrir en horario nocturno durante esa etapa.Al respecto, Díaz-Canel comentó que, si bien puede que la apertura nocturna no sea factible el resto del año, sí hay que estar atentos a las buenas experiencias que el verano deja y que son susceptibles de generalizarse.El mandatario se interesó en el lugar por el estado de las bombas de agua y la disponibilidad de cloro y de alimento animal, y conoció una nueva área que se dedicará al expendio de diversas ofertas gastronómicas, una de las preocupaciones recurrentes de las familias que visitan el Acuario.Asimismo, recorrió el restaurante Gran Azul, que ofrece un espectáculo con delfines tres veces al día, y una terraza que se prevé dedicar a actividades como cumpleaños o bodas. Otras partes de la institución también se transforman y se espera añadir un parque infantil, que el Presidente sugirió aproveche los motivos marinos.- El Acuario Nacional posee una escuela de entrenadores de mamíferos marinos.- Mantiene un convenio con el Ministerio de Educación y es abanderado en la formación de conciencia ambiental en las nuevas generaciones.- El Comandante en Jefe Fidel Castro mantuvo siempre un interés marcado en esta institución, por la salud de los entrenadores, el uso de la ciencia y el bienestar animal.Si en el día a día se agradece el buen trato y la comodidad de las instalaciones, en los momentos de dolor se precisan aún más. En la Funeraria de Calzada y K, Díaz- Canel, a quien acompañaron en todo el recorrido autoridades políticas y gubernamentales del país y la provincia, observó mejoras como la cámara fría, que garantiza la conservación de los cuerpos; una nueva sala rehabilitada, y la cafetería que funciona 24 horas.Hasta el supermercado y restaurante Kasalta, y El Caribeño y Club 21 – de la modalidad restaurante-bar– llegó también el Presidente, donde insistió en proteger la calidad que consiguen las inversiones; y directivos de Comercio y Gastronomía le comentaron sobre la intención de que existan opciones acordes con el poder adquisitivo de todos los capitalinos.Sobre las posibilidades de ofrecer productos culturales de pequeño formato y extender el horario de cierre, conversó el Presidente con los trabajadores. «Miren cuántos lugares agradables hemos visto en un rato», comentó a la prensa, «entonces lo que hay es que mantenerlos», reiteró.La jornada había comenzado muy temprano en la plaza cultural El Sauce, de Artex, que luego de una inversión de 1 020 000 pesos cubanos, cuenta con sala 3D, tienda, camerinos, bares, plazoleta, cafetería… y donde sus administrativos esperan recuperar el monto invertido en un plazo de dos años y medio.Cuando comenzó el programa de recuperación de círculos infantiles, 42 de esos centros imprescindibles para la familia trabajadora estaban cerrados en La Habana; hoy solo restan 27. Ocho abrirán las puertas este nuevo curso escolar.Así le informaron a Díaz-Canel en el círculo infantil Elpidio Valdés, que se estuvo reparando durante tres años y ahora abre con la matrícula completa. El Presidente elogió esa manera paulatina de recuperar la instalación, que posibilitó mantenerla abierta mientras se recuperaban sus salones.De igual forma, se interesó por la alimentación de los niños, y Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, le comentó que por lo general es buena, pero hay que mantener un seguimiento constante sobre la calidad de la elaboración, de lo que más preocupa a los padres.Cada recorrido del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros se convierte en un encuentro ameno y cercano con el pueblo; una escuela de dirección que los principales dirigentes de la Revolución sembraron y que sus continuadores asumen con naturalidad.No se trata solo de que Díaz-Canel salude con un apretón de manos o un beso a cada uno de los trabajadores de las instalaciones que visita, sino de que no rehúye del cariño de la gente que se agolpa afuera con la esperanza de llevarse una foto desde lejos, una selfie más cercana o simplemente decirle «adiós» con la mano.« ¡Qué emoción!», dijo radiante una dependiente después de que todo el colectivo se tomara con él una fotografía, desde el balcón una abuela lo aplaudió fervorosa, y un grupo de turistas se le acercó para abrazarlo, incrédulos de ver a un presidente «tan de cerquita».«Déjenlos pasar», dice, a cada rato, a quienes tienen el encargo de protegerlo, y cuyo recelo ante las multitudes es más que entendible. Pero Díaz quiere escuchar lo que la gente tiene para decir; esa manera de trabajar la ha indicado en reiteradas ocasiones como un imperativo que emana del ejemplo de Fidel y Raúl; por eso, no sorprende que en cada lugar pregunte con total dominio por los planteamientos específicos de la población y por qué no se han resuelto.